Tebas demana un front comú de les lligues estatals contra la nova Lliga de Campions

Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional (LFP), ha fet una proposta d'unió amb els seus homòlegs europeus per contrarestar el projecte de la nova Lliga de Campions, que a parer seu no serà tan productiva com es diu i perjudicarà les competicions estatals. "Aquest projecte és perjudicial per a tots els clubs i no generarà els ingressos que s'imaginen", ha indicat Tebas en una entrevista publicada aquest dimarts al diari francès 'L'Équipe'.

Per a Tebas, les xifres de 800 milions d'euros que asseguren que generarà la nova Lliga de Campions són una "bogeria" i les qualifica d'"estúpides". Al mateix temps, el president de la LFP ha volgut acusar als grans clubs europeus que la impulsen de voler "reduir el valor dels campionats i les copes nacionals". Segons ell, aquest nou format només afavoriria un grup limitat de clubs que serviria perquè els millors jugadors "en lloc de cinc cotxes de luxe se'n puguin comprar set". "Cal repartir-ho amb moltes lligues. No cal fer més rics les estrelles del futbol", ha assenyalat.

També ha atacat la UEFA per no haver contrarestat el projecte i per haver "competit amb les competicions nacionals fins al punt d'amenaçar la seva supervivència". Convençut que la major part dels membres de l'Associació de Clubs està en contra de la nova Lliga de Campions, Tebas ha assegurat que la manera de contrarestar-ho passa per "la unió de lligues". Totes, ha assenyalat, "estan d'acord en no acceptar aquesta solució, però alguns tenen por d'expressar-se públicament". Per aquest motiu, Tebas s'ha erigit en portaveu per "traduir un sentiment general": "La UEFA no ha de deixar-se impressionar. En el futbol hi ha molts diners, però no s'ha de beneficiar només els grans clubs i els millors jugadors".