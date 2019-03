Qatar va pagar 780 milions d'euros a la FIFA per organitzar el Mundial

El diari 'The Sunday Times' ha publicat en exclusiva nous documents que proven els acords entre la FIFA i Qatar per al pagament de 880 milions de dòlars (uns 780 milions d'euros) a canvi que el Mundial del 2022 se celebrés al país asiàtic.

Segons aquesta informació, el 2010 Qatar va oferir en secret 400 milions de dòlars (356 milions d'euros) 21 dies abans que es triés Qatar com a seu el Mundial del 2022. L'oferta es referia a la compra, per part d'Al Jazeera, dels drets televisius dels drets dels Mundials del 2018 i el 2022 (uns 118 milions d'euros per a cadascun), però incloïa una clàusula per la qual s'abonarien 118 milions d'euros més si el Mundial del 2022 es disputava finalment a Qatar. Aquesta clàusula estaria ' disfressada ' al contracte com el pagament pels " costos de producció " , tot i que aquest treball de filmació i edició és habitualment pagat per la FIFA.