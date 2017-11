Del Toledo i el Figueres al Lleida i el Formentera: quins equips han donat històricament la sorpresa a la Copa?

El Lleida Esportiu i el Formentera són els dos equips de Segona Divisió B que aquesta temporada han donat la sorpresa a la Copa: als setzens de final, els dos conjunts han eliminat dos equips de Primera Divisió, la Reial Societat i l'Athletic Club. Però el club català i el pitiús no són els únics equips de la categoria de bronze del futbol estatal que han deixat pel camí de la Copa un conjunt de Primera.

Toledo 2 - Reial Madrid 1 (2000/2001)

Quan la primera ronda de la Copa del Rei encara es jugava a partit únic, el Toledo de Segona B va superar el llavors campió d'Europa. Els gols d'Israel (min 6) i Cidoncha, de voleia (min 15) no van tenir resposta del Madrid de Del Bosque, ja que tan sols va poder marcar un gol, gràcies a Savio.

Figueres 1 - Barça 0 (2001/2002)

'Kali' Garrido va marcar el gol del triomf al Municipal de Vilatenim al minut 2 de la pròrroga. El Barça, entrenat per Carles Rexach, va dir adéu a la Copa. Aquell any, en aquesta mateixa ronda,a també van caure el Saragossa (vigent campió), l'Espanyol, la Reial Societat, el Sevilla, el Betis, el València i el Tenerife.

Ceuta 4 - Betis 1 (2001/2002)

Després que el partit acabés 1-1, el Ceuta va desfer-se del Betis a la pròrroga amb tres gols: Pedro (97'), Puli (105') i Álex (106') van donar el triomf a l'equip de Segona B.

Novelda 3 - Barça 2 (2002-2003)

Madrigal, davanter del Novelda, va convertir-se en l'heroi local després de marcar tres gols en una nit negra per als de Van Gaal. No va ser una bona temporada per als blaugranes, que van acabar l'any amb la dimissió de Joan Gaspart com a president.

Gimnàstica Torrelavega 2 - Athletic 1 (2003/2004)

La Gimnàstica Torrelavega, llavors cuer del seu grup de Segona B, va superar l'Athletic amb un gol en el descompte. L'Athletic es va avançar en aquell partit en el marcador, però el conjunt de Segona B va ser capaç de capgirar el resultat i classificar-se per a setzens.

Gramenet 1 - Barça 0 (2004/2005)

El Barça va dominar tot el partit, però va estar negat de cara al gol. A la pròrroga, Òscar Ollés, al minut 97, va fer embogir els prop de 6.000 aficionats que es van aplegar al Municipal de Santa Coloma de Gramenet per veure el partit de la primera ronda de la Copa del Rei.

Lleida 1 - València 0 (2004/2005)

El València va demostrar que seguia sense funcionar en un partit en què el Lleida, amb el pas dels minuts, s'ho va anar creient. Crusat va marcar el gol que va deixar tocat i enfonsat en la Copa al llavors vigent campió de Lliga.

Reial Madrid 4 - Reial Unión 3 (2008/2009)

El Reial Madrid venia de perdre 3-2 en el partit d'anada contra el Reial Unión. Però tres gols del conjunt de Segona B al Bernabéu (Abasolo, Salcedo i Eneko Romo) van eliminar els blancs de la Copa pel valor doble dels gols fora de casa.

Polideportivo Ejido 5 - Vila-real 0 (2008/2009)

El 'Poli' va aconseguir un sorprenent 5-0 en l'anada dels setzens de final, amb un 'hat-trick' de Jorge Molina i dos gols de Gregory. El Vila-real, amb la tornada a casa, no va poder remuntar l'eliminatòria, ja que el partit al Madrigal va acabar 1-1.

Alcorcón 4 - Reial Madrid 0 (2009/2010)

La nit del famós 'Alcorconazo'. Borja, Arbeloa en pròpia porta, Ernesto i de nou Borja van fer embogir els 7.000 espectadors que van veure en directe el partit a l'estadi de Santo Domingo. El Madrid, sense capacitat de reacció, va posar totes les seves esperances en el partit de tornada, però els de Pellegrini, al Bernabéu, només van poder guanyar per la mínima (0-1).

Mirandés 2 - Espanyol 1 (2011/2012)

El Mirandés, aquell any, va superar el Vila-real als setzens de final, el Racing als vuitens i l'Espanyol als quarts. A Anduva, al minut 93, el partit anava 1-1 i això, sumat al 2-3 de l'anada, deixava els de Miranda d'Ebro fora de la competició del KO. Però en l'última jugada, Pablo Infante va servir una falta i Caneda va rematar a gol. El seu somni va acabar a semifinals, quan l'Athletic els va eliminar.

Atlètic de Madrid 0 - Albacete 1 (2011/2012)

Quan només s'havien disputat 20 segons de partit, Víctor Curto va superar Asenjo i va deixar glaçats els matalassers. L'Atlètic no va donar la talla davant d'un equip de Segona B. Amb aquesta derrota, van fer fora Gregorio Manzano i van incorporar Diego Simeone com a nou entrenador.