Tottenham-City per estrenar White Hart Lane a la Champions

Els quarts de final de la Lliga de Campions tornen a escena amb quatre equips de la Premier League entre els vuit finalistes. Tottenham i Manchester City s'enfrontaran aquest dimarts (21 h, Movistar Liga Campeones) en el partit d'anada. Després de nou anys, els del nord de Londres tornaran a viure un partit del seu equip en aquesta ronda de la Champions. Però ho faran, per primera vegada, al nou White Hart Lane, estrenat la setmana passada i amb capacitat per a 62.000 espectadors.

El nou estadi dels 'spurs' serà testimoni dels primers quarts de final per als londinencs des del 2010, any en què el Reial Madrid va acabar amb les seves aspiracions. Els de Mauricio Pochettino van solucionar amb relativa facilitat el duel de vuitens que els va emparellar amb el Borussia Dortmund i comencen a creure en les seves possibilitats en una competició que podria suposar el primer trofeu de l'entrenador argentí al capdavant de l'equip.

Per superar aquesta ronda, però, hauran de fer front a un rival conegut: el Manchester City, un equip que es posiciona com un dels candidats a guanyar-ho tot aquesta temporada. Amb la Copa de la Lliga ja a la butxaca, en la lluita pel liderat de la Premier League amb el Liverpool i classificats per a la final de la FA Cup, la Copa d'Anglaterra, l'equip de Pep Guardiola centra tots els sentits en superar la barrera dels quarts de final. Un mur que se'ls ha fet massa alt les últimes temporades. Les semifinals que va assolir Manuel Pellegrini el 2016, eliminats també a mans del Madrid, són el millor resultat des que els diners àrabs van entrar a Manchester. En l'era Guardiola, els 'citizens' van quedar eliminats a vuitens contra el Mònaco fa dues temporades i a quarts contra el Liverpool la temporada passada.

Malgrat tot, els precedents són favorables als de Manchester. El Tottenham no ha vençut el City en els seus últims cinc partits, tot i que aquesta temporada només s'han enfrontat un cop, amb victòria per als 'citizens' per 0-1, encara a Wembley, amb un solitari gol de Riad Mahrez.

Un factor que els podria jugar en contra i podria reduir el seu favoritisme és la lesió d'un dels fixos en l'esquema de Guardiola. El davanter argentí Sergio Agüero va patir una lesió muscular la setmana passada en el partit contra el Fulham, que ja li va impedir disputar les semifinals de la FA Cup d'aquest passat cap de setmana, en què es van imposar al Brighton (0-1) i van aconseguir el bitllet per a la final. La seva participació serà dubte fins a última hora, i en cas de no recuperar-se a temps el seu lloc a l'onze l'ocuparia amb tota probabilitat el brasiler Gabriel Jesús. Tampoc podran ser-hi Oleksandr Zinchenko i Fabian Delph, i això que portarà Guardiola a apostar per Benjamin Mendy al carril esquerre o a desplaçar-lo al costat d'Aymeric Laporte.

En canvi, el Tottenham no haurà de fer front a baixes importants en el seu onze inicial i podrà comptar amb la participació de totes les seves estrelles. Entre elles, Harry Kane, autor de 5 gols en aquesta competició, Heung-min Son i Dele Alli. Les absències en el quadre de Pochettino les marquen Eric Dier i Erik Lamela, mentre que no sembla probable que Serge Aurier arribi a temps per al partit.

El partit de tornada es disputarà a l'Etihad Stadium el dimecres 17 d'abril i l'equip que en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador del duel entre la Juventus i l'Ajax.