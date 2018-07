El Tribunal Superior de Justícia de Madrid anul·la la reforma del pla urbanístic de l'estadi Wanda Metropolitano

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha anul·lat l'acord d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) relatiu a l'àrea que afecta l'estadi Wanda Metropolitano, el camp de l'Atlètic de Madrid.

En una sentència, el TSJM anul·la l'acord relatiu a l'àrea d'ordenació especial del Parc Olímpic-sector oest i l'estadi de La Peineta, al districte de San Blas-Canillejas de Madrid.

La resolució estima el recurs contenciós-administratiu interposat per l'associació Señales de Humo contra aquest acord. En el procediment figuraven com a demandats l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid i, un cop iniciat, s'hi va presentar al mateix l'Atlètic de Madrid, que es va oposar a la demanda plantejada per Señales de Humo.

L'associació Señales de Humo és una organització independent fundada el 2002 i formada per seguidors de l'Atlètic de Madrid que, segons explica a la seva pàgina web, "pretén defensar l'essència del Club Atlètic de Madrid d'acord amb la seva història, caràcter i afició".