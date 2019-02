Troben l'avió en què viatjava Emiliano Sala

L'avió privat en el qual el 21 de gener viatjava el futbolista argentí Emiliano Sala va ser trobat ahir diumenge al fons del canal de la Mànega, segons ha informat l'equip d'una empresa privada que s'ha encarregat de la búsqueda. L'avió pilotat per David Ibbotson, que transportava el jugador de Nantes a Cardiff, va ser trobat per l'equip de recerca privat dirigit per David Mearns. Ara, el vaixell del 'Air Accidents Investigation Branch' (AAIB), encarregada de la investigació al Regne Unit dels accidents aeris, supervisarà la recuperació de les restes.

Les famílies de les dues persones desaparegudes van ser informades per la policia.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala