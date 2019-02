Troben el cadàver d'Emiliano Sala

La policia de Dorset (Anglaterra) ha confirmat aquest dijous que el cos trobat a l'avioneta trobada al fons del Canal de la Mànega és el del futbolista argentí Emiliano Sala, acabant així amb 18 dies de recerca. "El cos portat aquest dijous al port de Portland ha estat identificat pel forense com el del futbolista professional Emiliano Sala", ha anunciat la policia de Dorset en un comunicat.

"Les famílies de Sala i del pilot David Ibbotson han estat informades amb aquestes notícies i continuaran sent recolzades per personal capacitat per a això", han afegit.