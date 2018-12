La UEFA introduirà el VAR a la Champions a partir de vuitens

El president de la UEFA, l'eslovè Aleksander Ceferin, ha confirmat aquest dilluns que la Lliga de Campions tindrà videoarbitratge (VAR) aquesta temporada a partir del febrer. El dirigent ha confirmat a Dublín, després d'una reunió del comitè executiu de la UEFA, que el VAR es començarà a aplicar a partir de les eliminatòries de vuitens de final de la Champions al febrer, després de l'aturada d'hivern.

"Si ho podem fer abans per què hem d'esperar?", ha declarat Ceferin, en referència a les millores experimentades en aquesta tecnologia i al treball de "preparació" efectuat amb els àrbitres.

Després de la seva introducció en la màxima competició de clubs europea, el VAR també serà present a la pròxima final de la Lliga Europa, a la final a quatre de la Lliga de les Nacions –que es disputarà el juny del 2019 a Portugal– i a l'Eurocopa sub-21 de l'estiu.

"Estem preparats per utilitzar el VAR abans del que teníem previst, i estem convençuts que serà beneficiós per a totes les nostres competicions perquè oferirà una ajuda valuosa per als àrbitres i reduirà la decisions incorrectes", ha dit Ceferin.

En principi, la UEFA va decidir el setembre passat que el VAR només arribaria a les eliminatòries de la Lliga de Campions la temporada 2019/20, però la pressió exercida pels errors comesos en la fase de grups aquest any ha contribuït a avançar-ne la data.

Ceferin també ha confirmat aquest dilluns que l'Eurocopa femenina del 2021 se celebrarà a Anglaterra al mes de juliol, mentre que la masculina sub-21 l'organitzaran conjuntament Hongria i Eslovènia el juny del 2021.