La UEFA recomana acabar les lligues

El comitè executiu de la UEFA, reunit telemàticament aquest dijous, ha aprovat les pautes sobre l'elegibilitat dels clubs per participar en les competicions europees de la temporada que ve. L'organisme recomana de nou "encaridament" acabar les lligues. Quan hi hagi impossibilitat per la pandèmia del coronavirus, assegura que requerirà a les federacions en qüestió que seleccionin els conjunts en funció dels mèrits esportius en la campanya 2019-2020.

En aquest sentit, la UEFA, precisa que "el procediment de selecció d'equips s'ha de basar en principis objectius, transparents i no discriminatoris".

Avançament econòmic

La UEFA ha acordat fer "immediatament" el pagament de 70 milions d'euros, a repartir entre els 676 clubs de les 55 federacions membres, en concepte de contribució a les competicions de seleccions nacionals, en vista de la crisi actual i de les dificultats financeres que molts clubs afronten a Europa. A través d'un comunicat, l'organisme ha explicat que estava previst que "aquests pagaments es realitzessin després de la finalització de les eliminatòries classificatòries europees", però els executarà "immediatament" per pal·liar "les dificultats que els clubs tenen per afrontar els seus compromisos financers vigents mentre els seus guanys cauen durant els tancaments relacionats amb el covid-19".