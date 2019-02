Undiano Mallenco serà finalment l'àrbitre del clàssic a causa de la lesió d'Hernández Hernández

Canvi de guió d'última hora en el clàssic d'aquest dissabte al Santiago Bernabéu. El col·legiat canari Hernández Hernández, que havia estat designat per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per dirigir el partit, ha estat substituït pel navarrès Undiano Mallenco a causa d'una inoportuna lesió que li impedeix exercir la seva professió almenys durant la pròxima jornada.

El col·legiat navarrès dirigirà el partit de la jornada 26 de Lliga entre Madrid i Barça, que es disputarà a partir de tres quarts de nou del vespre en territori madrileny, i això provocarà altres canvis. Undiano, que havia estat designat per dirigir el VAR en el partit entre la SD Eibar i el RC Celta de Vigo, serà substituït al seu torn per Sánchez Martínez.

L'últim clàssic d'Undiano

Undiano Mallenco dirigirà, així, el seu últim clàssic, ja que després de 19 anys a l’elit de l’arbitratge espanyol i de 15 anys com a internacional, ha arribat als 45 anys, l’edat límit del futbol espanyol per poder pitar a Primera Divisó. Undiano es retirarà a final de temporada sent el col·legiat amb més partits dirigits a la màxima categoria del futbol espanyol, amb més de 300 partits.