El Liverpool goleja l'Arsenal i segueix líder en solitari (3-1)

El Liverpool segueix jugant a ritme de segona volta en els primers compassos de la temporada. El conjunt de Jürgen Klopp ha reforçat aquest dissabte la seva condició de líder en solitari de la Premier League després de golejar l'Arsenal en el partit de la jornada (3-1). Els londinencs han tingut les seves opcions fins al final de la primera part. El gol de cap de Joel Matip ha ensorrat les seves opcions.

Anfield i Mohamed Salah han acabat de rematar la feina. El davanter ha estat l'estrella del trident ofensiu del Liverpool signant un doblet. El primer de xut de penal i el segon 10 minuts després. El migcampista uruguaià Lucas Torreira ha maquillat el resultat a cinc minuts per al final del partit. L'Arsenal encara no pot competir contra segurament l'equip amb l'estil més definit del futbol europeu. El Liverpool ha trobat la tecla i guanya. Ha sumat tres de tres victòries en l'inici de la Premier.

651x366 Paul Pogba intenta controlar una pilota contra el Palace / EFE Paul Pogba intenta controlar una pilota contra el Palace / EFE

Relliscada de United i derrota del Chelsea

El Manchester United i el Chelsea no han començat el torneig domèstic en un bon moment. L'estiu de dos dels grans equips d'Europa ha sigut complicat. Per la inestabilitat esportiva i per el debut dels dos entrenadors en la primera jornada del campionat anglès. El seu rendiment en les primeres jornades evidencia que encara han de definir la seva proposta futbolística, inestable.

L'equip d'Ole Gunnar Solskjaer ha caigut aquest dissabte contra el Crystal Palace (1-2). Els 'red devils' han anat a remolc en el marcador. Els visitants s'han avançat a l'equador del primer temps amb el gol de Jordan Ayew. El United ha empatat fregant el temps de descompte gràcies a una rematada de Daniel James, que segueix fent-se un lloc en la rotació. El Palace ha donat la sorpresa amb el gol de Patrick van Aanholt, fregant el xiulet final.

El Chelsea ha tingut un punt més de fortuna davant el Norwich City (2-3). Frank Lampard ha estrenat el seu caseller de victòries en partit oficial (derrota a la Supercopa d'Europa, contra el United i empat amb el Leicester). Ha aconseguit els tres punts lluitant. Els 'blues' han guanyat gràcies a l'encert de Mason Mount i al doblet de Tammy Abraham, una de les notes positives de l'equip en aquest primer tram de temporada.