El United renova el tècnic Ole Gunnar Solskjaer per tres temporades

El Manchester United, rival del Barça als quarts de final de la Lliga de Campions, ha anunciat aquest dijous la renovació d'Ole Gunnar Solskjaer per a les pròximes tres temporades. El tècnic noruec, que fins ara ocupava el càrrec de manera provisional des del desembre arran de la destitució de José Mourinho, signa un contracte per a les pròximes tres temporades.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.