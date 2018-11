Usain Bolt ja no és futbolista professional. L'home més ràpid de la història ha deixat aquest divendres la disciplina del Central Coast Mariners, segons ha anunciat l'equip de la Primera Divisió d'Austràlia. El vuit vegades campió olímpic ha posat fi al període de prova que havia signat amb el club al mes d'agost. L'entitat ha explicat que la decisió no és per motius exclusivament esportius.

El Central Coast Mariners i Ricky Simms, representant de Bolt, es trobaven en converses amb tercers per poder trobar una solució comercial per a la contractació de l'exestrella de l'atletisme. "Tot i les promeses de diversos socis potencials, Bolt i el Central Coast Mariners han entès de forma amigable que no podran arribar a un acord adequat de manera oportuna", ha afirmat el text.

"Vull donar les gràcies als propietaris, la gerència, el personal, els jugadors i els aficionats per haver-me fet sentir benvingut durant la meva etapa al Central Coast. Espero que tinguin molts èxits aquesta temporada", ha dit Usain Bolt, que va es va unir a l'equip mesos enrere. El club australià va ser el quart equip que va treballar amb l'atleta, centrat en donar el salt al futbol professional. Va fer proves amb el Borussia Dortmund d'Alemanya, el Sundowns de Sud-àfrica i el Stromsgodset de Noruega.