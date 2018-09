El VAR i el Girona frustren les rotacions

El bon paper del Girona ahir al Camp Nou i el VAR van castigar els fitxatges del Barça el dia en què Ernesto Valverde va decidir donar la titularitat als tres nouvinguts que estaven disponibles. En un mig del camp inèdit fins ahir, Arturo Vidal i Arthur van acompanyar Sergio Busquets. A la defensa, Lenglet va fer parella amb Piqué.

Una disposició inicial castigada per l’expulsió del central francès poc després de la mitja hora de partit i, més tard, condicionada pel marcador, perquè quan els gironins van anar al davant Valverde va tornar a les seves certeses i va donar entrada a Rakitic i Coutinho per Vidal i Arthur.

Mentre tots tres van poder ser al camp, la posada en escena del Barça va ser força més encertada que en el partit contra la Reial Societat, en què Valverde també va fer rotacions. Si a Anoeta Rafinha va passar desapercebut en un mig del camp format per Rakitic i Sergi Roberto, ahir Arthur i Vidal van estar correctes durant els primers moments del partit, però encara necessiten més temps per millorar i acabar d’acoblar-se a l’equip.

Arthur ben aviat va rebre l’escalf de l’afició, perquè en la primera pilota que va tocar el públic del Camp Nou el va aplaudir. Hi havia ganes de veure Arthur, un fitxatge beneït per Messi i que encaixa en el perfil de futbolistes de toc que enriqueixen el joc associatiu blaugrana. El migcampista brasiler, tot i alguna pèrdua de pilota delicada que va fer córrer el Barça enrere, va mostrar detalls del futbol que té i que, amb confiança i continuïtat, pot arribar a desplegar. Per la seva banda, Arturo Vidal també va mostrar quines són les seves característiques: sacrifici i recorregut. El xilè es va guanyar el primer aplaudiment de la parròquia culer com a autor d’una assistència a Messi que va suposar el primer gol blaugrana.

Tant Arthur com Arturo Vidal van ser substituïts al minut 57, perquè Valverde va recórrer a Rakitic i Coutinho per intentar capgirar el marcador. A diferència del curs passat, el tècnic basc utilitza més el fons d’armari. Tot i que, de moment, ha de seguir recorrent als titulars per tirar endavant els partits.

“Lenglet no fa cap agressió”

La creu de la moneda va ser Lenglet. En una jugada aparentment intranscendent i que ja semblava oblidada pel ritme del joc, el col·legiat Gil Manzano, a instàncies del VAR, va interpretar que el defensor francès del Barça havia agredit el gironí Pere Pons. En un gest que sembla més instintiu que buscat, Lenglet va colpejar amb el colze el jugador del Girona quan aquest l’havia superat. Pons, el teòric agredit, no va ni protestar l’acció. “És una acció al límit. Sí que he rebut un cop, però quan m’aixeco de terra li dono la mà a Lenglet perquè ens han xiulat falta en contra després de la topada. Ningú en té la culpa, al final decideix un tercer”, va explicar el mateix jugador del Girona.

Busquets va anar més enllà: “Lenglet no fa cap agressió, fa un moviment natural. Estic a favor del VAR, però si s’aplica correctament i igual de bé per a tothom”. Valverde també va valorar l’acció: “Lenglet potser fa un gest estrany, però no crec que sigui una agressió. És el primer cop que expulsen un jugador a qui el rival ha demanat perdó”.