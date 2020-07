El VAR també té el seu espai al derbi

Una jornada més, el VAR torna a ser protagonista. Les expulsions d’Ansu Fati i Pol Lozano a l’inici de la segona part van revolucionar un derbi descafeïnat en què el videoarbitratge va tenir un paper decisiu altre cop. El que podria ser l’últim derbi català en un cert temps va estar marcat per dues accions decisives per al joc revisades pel videoarbitratge. El davanter blaugrana i el migcampista blanc-i-blau van ser expulsats en menys de cinc minuts de diferència per dues entrades quasi idèntiques.

El primer expulsat va ser el jove davanter blaugrana, que va estar sobre la gespa tot just quatre minuts -havia entrat per Semedo en el descans-, ja que va clavar els tacs a la cama enlairada de Calero. L’àrbitre, Munuera Montero, va treure groga directa al davanter. Els jugadors dels dos equips, envoltant Calero, que seguia a terra, van demanar explicacions al col·legiat, que, avisat pel VAR, va anar a revisar l’acció. No va tardar gaire a tornar al terreny de joc i ensenyar la vermella directa per a Ansu Fati, entre les protestes d’un Barça que porta dies queixant-se del VAR. Amb l’expulsió, Fati es converteix en el quart jugador més jove a ser expulsat de tota la història de la Lliga (17 anys i 251 dies). El més jove va ser un altre blaugrana, Muniesa.

Tres minuts més tard i quan el joc es tornava a reactivar, Pol Lozano va fer una entrada semblant a la d’Ansu Fati amb l’única diferència que aquest cop la cama de Piqué estava clavada a terra. El procediment va ser el mateix. Groga, revisió de la jugada recomanada per videoarbitratge entre les queixes dels jugadors del Barça i vermella directa. I després, queixes dels jugadors de l’Espanyol. En menys de 10 minuts des de l’inici de la segona part, els dos equips van quedar-se amb deu jugadores sobre el terreny de joc.

El VAR ha ocupat el centre de les polèmiques en les últimes jornades per sobre del mateix futbol. Les suposades ajudes arbitrals al Reial Madrid i la disparitat de criteris sobre en quines accions ha d’intervenir el videoarbitratge han tornar a posar en dubte l’eficàcia d’aquesta mesura. El mateix president de la Lliga ha admès aquesta setmana al programa Onze de TV3 que és necessari repensar el seu funcionament. “Cal millorar, no podem ser aliens a la polèmica. S’estan veient errades clamoroses i s’està entrant en massa jugades”, va concloure.