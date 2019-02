València i Betis es jugaran l’altre bitllet per a la final de Copa

El València i el Betis es jugaran, aquest dijous a Mestalla (21 h, Esport3), un lloc a la final de Copa del 25 de maig. Una final que es disputarà, per primera vegada, en territori verd-i-negre. Precisament l’estadi bètic, el Benito Villamarín, va acollir més d’11.000 goles per animar amb banderes, bufandes i càntics el seu equip abans del transcendental partit de tornada de les semifinals de Copa. En aquest últim entrenament a porta oberta, l’afició va voler traslladar el seu alè al conjunt entrenat per Quique Setién, esperant que els doni una satisfacció després de gairebé quinze anys.

S’hi van aplegar tants espectadors com els que van anar a veure el Getafe-Rayo o el Leganés-València de l'última jornada, i més que els que van assistir al Girona-Reial Societat, Eibar-Getafe i Osca-Athletic. Una empenta multitudinària a l'abast de ben pocs equips. I és que l'afició del Betis sempre ha estat al costat de l'equip, patint en l’infern de Segona o disfrutant quan ho ha pogut fer dels èxits a Primera. Els jugadors hauran d’intentar canalitzar aquesta passió i unió per traslladar-la a la gespa de Mestalla, on l'equip de Setién buscarà un resultat que, després del 2-2 de l'anada de fa dues setmanes, els porti a la final.

Els verd-i-negres, que recuperen Tello, Jesé i Lo Celso, i amb l’única baixa de Junior, han viatjat amb la plantilla al complet per enfrontar-se a un València que sortirà al camp amb el mateix objectiu i que comptarà amb el suport de la seva gent. El club valencianista basa totes les seves esperances en fer un bon paper en aquesta competició per celebrar amb un títol la temporada del seu centenari. La plantilla és conscient que no és un partit més i Marcelino, el seu tècnic, ha volgut posar els punts sobre les is: "Aquest partit s’ha de jugar amb el cap i amb el cor, per aquest ordre, perquè les emocions no ens juguin una mala passada. Hem d'aconseguir l'activació correcta", explicava en roda de premsa. "Tenim una bona dinàmica de joc. Tots volem ser a la final: el club, els jugadors, els tècnics i l'afició. Cal unir tota aquesta força perquè no es converteixi en ansietat", afegia un Marcelino que tindrà el dubte fins a última hora de Kondogbia.

El partit no admet reserves i els dos equips sortiran amb les seves millors formacions. Els dos entrenadors ja han confirmat que a la porteria continuaran optant pels porters de la Copa. Mandi i Feddal pel Betis, i Rodrigo, Lato i Wass pel València, hauran d’estar atents per no rebre una targeta que els faci perdre's la final en cas que es classifiquin.