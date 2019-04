El València, a un pas de les semifinals de la Lliga Europa

La Lliga Europa afronta el tram final amb la presència d'aspirants habitualment familiaritzats amb ambicions més grans i que apunten a unes semifinals dignes de partits de Champions. L'Arsenal, el Chelsea, el València i el Benfica tenen un peu i mig a la següent ronda després d'imposar la seva superioritat en els duels d'anada de quarts de final. El Nàpols, l’Slavia Praga, el Vila-real i l’Eintracht, que van abandonar els primers partits amb un marcador significativament advers, s’aferren a viure una nit màgica per prolongar les seves esperances en el camí cap a Bakú (Azerbaidjan), on es disputarà la final d’aquesta competició el dimecres 29 de maig.

En el duel valencià, el temps afegit va jugar una mala passada al Vila-real, immers en la lluita per la permanència a la Lliga, que va veure com el València agafava un clar avantatge anotant el segon i el tercer gol i deixant un marcador dolorós i excessivament cruel després del que es va poder veure sobre la gespa (1-3). El conjunt de Javier Calleja concentra ara les seves forces a la Lliga, en la qual pretén continuar la temporada que ve.

El València, amb aquests dos gols en el temps afegit, va sortir reforçat de l'Estadi de la Ceràmica i vol certificar aquest dijous (21 h, Movistar Liga de Campeones) el pas a les semifinals d'un torneig que va guanyar el 2004 i que el pot portar directament a la pròxima edició de la Lliga de Campions. L'equip valencià, en l’any del seu centenari, no vol sorpreses desagradables a la tornada i pretén rendibilitzar el bon moment amb què arriba al tram decisiu del curs.

El guanyador d'aquest duel es trobarà a semifinals amb el vencedor del xoc entre el Nàpols i l'Arsenal. Aquest mateix dijous (21 h, Gol) els italians rebran els londinencs amb la intenció de revertir el mal resultat que porten de l’Emirates Stadium, on els anglesos van deixar mig encarrilada l’eliminatòria en vèncer per 2-0. Les esperances del conjunt de Carlo Ancelotti de completar una bona temporada passen per fer un bon paper en aquest torneig continental, però per fer-ho gairebé necessiten un miracle en terres napolitanes per continuar en una competició que ja van guanyar el 1989. Al museu de l’Arsenal, en canvi, no hi figura aquest trofeu, malgrat havr-lo tingut a l’abast el 2000, quan va perdre la final als penals contra el Galatasaray.

Luka Jovic i João Félix, el centre de les mirades

A l’altra banda del quadre, l’Eintracht, que va caure per 4-2 a l'estadi Da Luz, també s'empara en el factor ambiental i el bon joc que ha practicat al llarg de la temporada per capgirar l’emparellament amb el Benfica. Els alemanys, que estan a la part alta de la Bundesliga, en llocs de Lliga de Campions, s’encomanen als gols de Jovic per no donar la situació per perduda. Davant, però, hi tindran el líder de la competició portuguesa, que, amb João Félix en estat de gràcia, vol enterrar el malefici que el persegueix a la Lliga Europa. El Benfica ha jugat tres finals, el 1983, el 2013 i el 2014, i les ha perdut totes.

El Chelsea, per la seva banda, ho té més de cara per certificar el pas a les semifinals després de vèncer a Praga, a l'anada, gràcies a un solitari gol de Marcos Alonso al tram final del partit. Però l’Slavia, la sorpresa de la competició, encara manté expectatives de ser el primer conjunt txec que arriba a la final continental, de manera que els 'blues' necessitaran tot el suport de Stamford Bridge per donar una nova alegria als seus seguidors després d’anys sense tocar la glòria europea.