El València no passa de l'empat en la seva visita a San Mamés (1-1)

El València no ha pogut passar de l'empat (1-1) davant un bon l'Athletic Club a San Mamés. Els bascos han vist com el porter visitant, Neto, ha aturat un penal a Aduriz. Kondogbia ha marcat el 0-1 al minut 23 i l'Atheltic ha contestat als cinc minuts de la represa amb un gol de De Marcos. Amb aquest empat, el València segueix quart, superat per un punt pel tercer classificat, el Reial Madrid, que aquest dimarts va ser derrotat per l'Espanyol (1-0).

Per la seva part, aquest dimecres el Getafe s'ha desfet amb comoditat (3-0) del penúltim, el Deportivo i el Sevilla ha derrotat (0-1) el Màlaga, que és cuer, a la Rosaleda.