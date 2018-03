Valverde, satisfet per haver repartit minuts. Quique afirma que Pau "és lliure"

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, s'ha mostrat satisfet per haver pogut repartir minuts entre els menys habituals a la Supercopa de Catalunya i ha assegurat que Denis Suárez no té res greu. "M'ha agradat el seu partit. Ha estat molt compromès amb el joc. Aviat tornarà a estar amb nosaltres". El tècnic basc, que no ha considerat el partit d'avui com una prova per a futurs partits, també ha parlat de Dembélé: "Ha anat entrant en el partit. De mica en mica".

Valverde no ha volgut valorar les informacions del diari 'As' que expliquen que el francès ha acomiadat un cuiner que li va posar el club: "Tots els jugadors fora del camp intenten ser els més professionals del món per rendir cada diumenge. Dembélé utilitza gent de confiança. Estem contents amb ell i ens ajudarà molt més." El tècnic del Barça també ha mostrat la seva satisfacció per haver vist jugar alguns futbolistes del filial.

Per la seva banda, l'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha valorat molt l'aportació dels jugadors del planter i s'ha referit a Pau López, el futur del qual s'ha especulat que és lluny de l'Espanyol la temporada vinent -fitxaria pel Betis-. "Estimem molt el Pau; està fent una temporada espectacular. Tenim dos grans porters. És lliure d'elegir el seu futur i no el podem posar en dubte per això". Quique ha tret ferro al ball que ha fet Yerry Mina després de marcar el seu llançament a la tanda de penals: "Són nois joves, hem de deixar que s'expressin com vulguin".