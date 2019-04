Valverde: "Quan els partits van de banda a banda ens fan mal"

El gol de Luis Suárez a l'últim instant del partit ha fet canviar la cara de pomes agres amb que Ernesto Valverde s'havia quedat després del quart gol del Vila-real. Malgrat la caiguda lliure que ha patit el seu equip en una segona part per oblidar, exceptuant els últims minuts, Valverde ha valorat positivament el punt aconseguit 'in extremis': "Dono una importància molt gran al punt perquè el partit se'ns havia complicat. És un punt, però és més la sensació de remuntar dos gols en els últims minuts", ha reconegut. "Tinc la sensació que aquest partit ens ha d'ajudar molt, sobretot de cara als compromisos que tenim a partir d'ara", ha afegit.

Valverde ha volgut deixar constància de la necessitat de seguir lluitant dia a dia per un títol que encara no està guanyat: "A la Lliga queda molt, avui ens han retallat dos punts i la Lliga no està decidida", ha advertit. "Sabem que l'Atlètic no es rendirà i que tindrem més partits complicats". El txingurri també ha fet autocrítica: "No podem permetre que el contrari ens agafi tantes vegades en situacions d'inferioritat perquè al final descontroles el partit i no saps quin serà el resultat", ha dit. "Quan els partits van de banda a banda ens fan mal".

Sense Piqué, la parella francesa de centrals esquerrans ha fet aigües, permetent al Vila-real filtrar passades al cor de l'àrea amb massa facilitat, cosa que el tècnic blaugrana ha centrat en el treball en equip. "Hem permès masses situacions en inferioritat a darrere, però no és la defensa, ha estat tot l'equip. Si ataques bé, defenses bé", explicava. "No hem controlat el partit, no hem fet bé les pressions altes i així han arribat els seus gols. Ens generaven inestabilitat. I quan hem tingut les opcions de rematar el partit no ho hem fet".

També ha tingut paraules, un partit més, per Leo Messi, després de transformar un nou llançament de falta que ha permès escurçar distàncies amb el Vila-real a pocs minuts d'acabar el partit, quan el marcador mostrava un 4-2 molt advers. "Leo és un jugador fonamental per nosaltres i ens marca la manera de jugar. En qualsevol equip del món hi hauria Messidependència". I també per l'autor del gol definitiu: "Luis Suárez és un jugador que no defalleix mai, que sempre està en el lloc oportú i que ha aparegut quan l'equip més ho necessitava".

De cara al transcendental partit de Lliga d'aquest proper dissabte al Camp Nou contra el segon classificat, l'Atlètic de Madrid, Valverde ha volgut posar aigua al vi: "Marxem amb una bona sensació de cara als propers compromisos. A falta de 5 minuts la cosa estava molt negra i amb la derrota hauríem afrontat el partit de dissabte amb unes altres sensacions".