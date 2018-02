Vero Boquete: "Fa temps que volia tenir una experiència al futbol asiàtic"

Després de passar per Estats Units, Rússia, Suècia, Alemanya i França, Vero Boquete fa les maletes per marxar a la Xina. Deixarà el París Saint-Germain, amb qui encara tenia cinc mesos de contracte, i reforçarà durant una temporada el Beijing Phoenix, on esperen que la seva arribada catapulti el club. "És un any clau per a l'equip", ha comentat el vicepresident Chen Peng, durant la presentació que s'ha fet al migdia a Barcelona. "Vero té una gran experiència en diferents països, ha sigut capitana de la selecció espanyola i és un referent del futbol femení. Per això creiem que ens pot ajudar molt, no només esportivament, sinó que serà un exemple per a les joves, per ensenyar-les a jugar i a ser professionals".

Que tothom esperi tant d'ella no és una càrrega per a Boquete, "és una motivació". La gallega, que portarà el 21 "en record de Jarque", ha explicat que tanca l'etapa al PSG perquè no estava tenint els minuts que esperava a França i "el futbol és per jugar-lo". "Per això he buscat la millor sortida possible per mantenir-me en el màxim nivell competitiu", ha explicat. Tria la Xina perquè moure's a un altre club europeu al febrer "era difícil" i perquè "feia temps que volia tenir una experiència a Àsia". De fet, "pensava que abans aniria al Japó, però ara la lliga xinesa és més competitiva". Boquete serà la primera jugadora estrangera del club i de la lliga. "Serà un repte per a mi, un repte per continuar creixent. Fins ara, el futbol sempre m'ha donat una oportunitat per seguir progressant".

Del seu entrenador, Lars Kim Björkegren, extècnic del campió suec Linköping, Boquete també ha rebut elogis. Uns elogis que ja venen de l'etapa de la futbolista a Suècia. "Des de llavors, he seguit la seva carrera des de la distància. Sé que ajudarà molt l'equip dins del terreny de joc, per la seva qualitat tècnica, la seva capacitat per passar i la seva lectura del joc. Però també sé que ajudarà el club a créixer, per la seva personalitat i energia al camp", ha dit.

Boquete estava preparant el seu traspàs "des de l'aturada nadalenca" perquè era conscient que quedar-se més temps a París no la "beneficiava". El Beijing Phoenix ha aprofitat que està fent una estada de pretemporada a Catalunya, per anunciar l'acord, que farà coincidir amb un partit amistós contra l'Espanyol, aquest dimecres a la tarda a Sant Adrià del Besòs.