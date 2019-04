Cop del València a Vila-real en l'Europa League (1-3)

El València ha superat el Vila-real (1-3) en el partit d'anada dels quarts de final de la UEFA Europa League disputat a l'Estadi de la Ceràmica. El portuguès Gonçalo Guedes ha aprofitat un rebuig del porter Andrés Fernández després d'un penal fallat per Dani Parejo per obrir el marcador en el minut 6. Santi Cazorla, de penal, ha igualat el resultat en el minut 37. Wass i Guedes han deixat l'eliminatòria gairebé sentenciada per al conjunt visitant amb dos gols en el temps afegit.