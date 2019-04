Vila-real - València, un derbi europeu amb situacions oposades

El València i el Vila-real, que viuen moments molt oposats a la Lliga, s’enfrontaran per una plaça a les semifinals de l’Europa League a partir d’aquest dijous (21h, Movistar Liga Campeones). El partit d’anada dels quarts de final tindrà lloc a l’Estadi de la Ceràmica, on el Vila-real, amb el suport de la seva gent, intentarà oblidar-se de la batalla per la supervivència a Primera que té cada cap de setmana per centrar-se en una competició que vol utilitzar per reforçar la seva moral de cara al tram decisiu de temporada. El València, per la seva part, finalista de la Copa del Rei i aspirant a la zona de classificació per a la pròxima edició de la Lliga de Campions, no vol refiar-se de la situació dels groguets i sortirà amb la intenció d’endur-se un bon resultat cap a casa.

El tècnic valencianista, Marcelino García Toral, podrà comptar amb Francis Coquelin i Cristian Piccini, que s’han entrenat aquesta setmana amb el grup després d'haver-se perdut els últims partits per problemes musculars. El retorn de Coquelin arribaria per compensar la baixa del també migcampista francès Geoffrey Kodogbia, que ha estat operat d'una lesió muscular i estarà diverses setmanes de baixa. Coquelin, amb Diakhaby i Guedes, es perdria el partit de tornada si veu una groga, mentre que Carlos Soler no podrà jugar per sanció. Amb qui tampoc no podrà comptar Marcelino és amb el porter Jaume Domènech, que, segons ha informat el club, està ingressat en un hospital de la capital valenciana per una gastroenteritis aguda. El jugador està "pendent d'evolució en els pròxims dies" i ha estat substituït a la convocatòria pel porter del filial Cristian Rivero.

El defensa argentí del València, Ezequiel Garay, que ha admès que en l'últim partit de Lliga contra el Rayo Vallecano el seu equip no va estar bé -va perdre 2-0-, ha assenyalat sobre el Vila-real que no poden pensar que estarà centrat exclusivament en la Lliga: "Ara arriba una eliminatòria europea difícil, però l'equip està amb ganes, viu en tres competicions i disposat a lluitar fins al final". Garay també ha destacat que l'important en competicions com la Lliga Europa és no rebre cap gol en contra en el partit d’anada: "Si és així, sabem que en qualsevol moment podem marcar un gol perquè som un equip molt competitiu".

Al Vila-real, en canvi, amb el descens atemorint tota l’entitat, la prioritat aquesta setmana passa pel partit que els groguets disputaran diumenge a Girona, de manera que tot apunta que, en el duel contra el València, Calleja apostarà per fer canvis. Futbolistes importants com Cazorla, Chukwueze, Ekambi, Asenjo, Iborra o Pedraza podrien tenir descans, mentre que el tècnic dels groguets no podrà comptar amb els lesionats Bruno Soriano, Manu Trigueros, Jaume Costa i Miguelón.

Fernando Roig, president del Vila-real, ha assegurat que no renuncien a passar l'eliminatòria, però també admetia que l’important era "aconseguir estar un any més a Primera": "No és moment d'analitzar el que ha passat, tenim una setmana molt important. El que vingui, vindrà. És el moment de fer un gran partit contra el València i aconseguir la victòria contra el Girona".

El València, maleït contra equips de la Lliga a Europa

El València vol aprofitar aquesta eliminatòria per trencar la maledicció que el persegueix a Europa quan s’enfronta a un altre equip de la lliga espanyola. En els seus últims quatre enfrontaments europeus en què s’han donat aquestes circumstàncies, l’equip valencianista no ha aconseguit superar ronda.

L'Athletic Club va ser l'últim equip de la Lliga que els va eliminar en competició europea. Ho va fer en els vuitens de final de la Lliga Europa de la temporada 2015-2016, a l'imposar-se per 1-0 a San Mamés i caure a Mestalla per 2-1. També el Sevilla es va desfer del València a semifinals d’aquesta mateixa competició dues temporades abans gràcies al valor doble dels gols a camp contrari. El conjunt xe va perdre per 2-0 al Pizjuán i va imposar-se per un insuficient 3-1 a Mestalla. Anteriorment havia estat l'Atlètic de Madrid el seu botxí en dues ocasions. La 2011-12, després imposar-se per 4-2 al Calderón i 0-1 a Mestalla, i la 2009-10, quan la diferència de gols va desempatar un global igualat per un 2-2 a València i un 0-0 a Madrid.

El conjunt valencià, però, s’aferra a l’únic precedent europeu entre els dos equips a Europa. Va ser a les semifinals de la Copa de la UEFA de la temporada 2003-2004, quan es va imposar al Vila-real amb un únic gol de penal de Mista en 180 minuts. Aquest gol va donar el pas a la final al València, que havia empatat a zero en l'anada com a visitant.

La situació actual no té res a veure amb la que es vivia llavors, on els dos equips estaven en un bon moment esportiu, amb el Vila-real classificant-se novament per competir a Europa i el València de Benítez proclamant-se campió de Lliga tres dies després d’aquest duel.