Vinícius: "El Barça es va interessar en mi abans que el Reial Madrid"

La jove perla del Reial Madrid, Vinicius Júnior, ha concedit a la Cadena SER la seva primera entrevista als mitjans espanyols. Al programa 'El Larguero', l'hàbil davanter blanc, que no està concentrat amb la selecció del Brasil perquè està lesionat, ha explicat que el Barça es va interessar per ell abans que el Reial Madrid, però que finalment es va decantar per l'oferta del club madrileny.

📻 @Vini11Oficial: "Primero se interesó por mí el Barcelona y luego el Real Madrid. El Barça ofrecía más dinero pero yo escogí al Real Madrid. Escogí al mejor" #ViniciusConManu pic.twitter.com/ugBOIsLVqh — El Larguero (@ellarguero) 19 de març de 2019

"El primer a interessar-se per mi va ser el Barça, i després el Madrid. Aleshores, vam començar a visitar les instal·lacions dels dos clubs i a conèixer els projectes. Vaig escollir el millor. El Barça volia pagar més, però nosaltres volíem el millor projecte. Marcelo i Casemiro van parlar amb mi, i em van ajudar a triar el Madrid", ha explicat Vinícius.