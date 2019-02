Vinícius: "Messi no espanta ningú"

És setmana de clàssics, en plural, amb el Bernabéu per escenari. Dimecres hi ha el primer, amb un bitllet per a la final de Copa en joc, i dissabte el segon amb un partit que pot decidir les aspiracions dels uns i els altres de cara al títol de Lliga. I Vinícius Júnior, amb només 18 anys, intentarà mantenir el protagonisme que té últimament al terreny de joc.

De moment, el davanter brasiler del Reial Madrid ha decidit començar a tenir protagonisme fora del camp. I ho ha fet parlant de Leo Messi, del qual ha dit que era un futbolista "increïble", al mateix temps que afegia que "no espanta ningú". Per argumentar-ho, Vinícius ha dit que el Reial Madrid tenia "els millors jugadors del món", i que eren capaços de derrotar el Barça per accedir a la final de la Copa del Rei i retallar punts a la Lliga.

Després de l'exhibició de l'argentí davant el Sevilla, en què va anotar un 'hat trick' i va fer l'assistència de l'últim gol blaugrana –obra de Luis Suárez–, Vinícius ha reconegut que això ja no era cap novetat: "Messi sempre és així". "Estem preparats per enfrontar-nos-hi", ha afegit el jugador, que no amaga les ganes de disputar aquests dos grans partits que venen: "El clàssic és sempre un partit bonic, sempre és el millor partit per jugar. Estem preparats per al que ve i per guanyar. Són dos partits molt importants i tenir-los en una mateixa setmana, a tots els jugadors ens agrada".