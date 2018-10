El Vissel Kobe suspèn un jugador per haver filtrat una informació sobre Andrés Iniesta

El Vissel Kobe japonès ha suspès durant un mes el defensa Shunki Takahashi per filtrar una informació sobre Andrés Iniesta. Takahashi va enviar un missatge de text a un amic dient-li que Iniesta no entraria en la convocatòria d'un partit per lesió, el 23 de setembre. L'amic del defensa va publicar aquesta informació a Twitter i els mitjans locals se'n van fer ressò. Fins i tot alguns van especular sobre una possible lesió de l'excapità blaugrana. Tot això abans que s'anunciés de manera oficial la convocatòria de l'entrenador.

El Vissel Kobe va interpretar que, amb aquest fet, Takahashi "trencava el reglament intern del club" i li va aplicar la sanció des del 24 de setembre. Tant el jugador com el mateix club han demanat disculpes als seus aficionats per aquest fet.