Vuit partits de sanció per a Diego Costa

Vuit partits de suspensió és la sanció que ha rebut finalment el davanter de l’Atlètic de Madrid Diego Costa després de la seva expulsió per haver insultat l’àrbitre durant el partit del 6 d’abril contra el Barça al Camp Nou. El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol ha establert una sanció de quatre partits pels insults a Gil Manzano i quatre més per haver-lo agafat d’un braç després de rebre la targeta vermella. A més, el jugador i el club matalasser hauran de pagar una multa de 6.010 i 2.800 euros, respectivament.

El Comitè de Competició ha pres aquesta decisió aquest dijous després de sol·licitar a Gil Manzano una "aclariment de l'acta", ja que el club madrileny havia presentat un recurs al·legant un "error manifest a l'acta", argumentant que el jugador hispanobrasiler no havia dirigit l’insult cap a l’àrbitre.

La jugada en qüestió es va produir al minut 28 del partit, quan Diego Costa va ser expulsat per haver-se adreçat a Gil Manzano, "a viva veu", tal com indica l’acta, en els següents termes: "Em cago en la teva puta mare, em cago en la teva puta mare!" A més, a l'apartat "altres incidències", l'àrbitre hi afegeix el següent: "Un cop expulsat, encara al terreny de joc, em va agafar dues vegades pel braç amb l'objectiu d'impedir que no mostrés les amonestacions als seus companys dorsals 24 i 2, respectivament".

Un cop revisades les imatges, l’enregistrament de la conversa captada per un micròfon i les explicacions del col·legiat, el Comitè de Competició ha resolt aplicar els articles 94 i 96 del codi disciplinari i sancionar el davanter de l'Atlètic de Madrid amb vuit partits de suspensió, la sanció més lleu que li podia caure. Una sanció, però, que podrà ser apel·lada durant els pròxims deu dies pel conjunt matalasser. Si el recurs no és acceptat, el davanter de l’Atlètic haurà posat punt i final a aquesta temporada, ja que només queden set jornades per disputar-se. Una temporada que tancarà amb números més que discrets -només ha aconseguit cinc gols- i marcat per les repetides lesions que ha patit.