Wu Lei, primer jugador xinès a marcar contra el Barça

Va començar el primer derbi que vivia a l’RCDE Stadium des de la banqueta, però de ben segur que Wu Lei mai oblidarà l’enfrontament contra el Barça. L’atacant xinès va ajudar a revolucionar el tram final d’un partit en què l’Espanyol necessitava més verticalitat. Tres de les vuit rematades de l’Espanyol les va tenir Wu Lei en l’últim quart d’hora de partit, demostrant que és un jugador que sap actuar com a revulsiu. I ho va fer contra un Barça que mai abans havia encaixat un gol d’un jugador xinès. Un Barça amb el qual de petit havia arribat a somiar el mateix Wu Lei, que s’havia fotografiat amb Messi a Pequín durant els Jocs Olímpics del 2008. El conjunt blaugrana, de fet, semblava que era l’únic que podria aconseguir que sortís de la Xina. Així ho havia manifestat el seu mentor, Xu Genbao, que de petit havia refusat diverses ofertes per ell -una d’elles del Molde que dirigia Ole Gunnar Solksjaer- argumentant que l’únic club que mereixia gaudir del seu prestigi era el Barça. Wu Lei, però, va acabar signant pel rival ciutadà, un Espanyol on va ser providencial en el tram final del curs passat -amb gols clau, com l’anotat contra la Reial Societat en l’última jornada- i on vol tornar a ser-ho en aquest. Ja havia signat l’empat davant del Getafe i ahir va salvar un punt que torna a donar ales al seu equip. Actuant com a extrem dret, l’atacant asiàtic ha trobat un espai on moure’s amb certa comoditat.

Abelardo el va deixar a la banqueta, però sembla evident que Wu Lei també serà amb l’asturià una peça clau en un equip en què el xinès ja és el màxim golejador d’aquesta Lliga -empatat amb Roca, autor de dos gols de penal-. El gol d’ahir arriba pocs dies després d’haver reconegut que, fins i tot en cas de descens, Wu Lei estaria encantat de seguir en un club, l’Espanyol, en què fa temps que ha deixat de ser un simple producte de màrqueting. Com igual d’encantat va quedar Chen Yansheng, a qui probablement ahir no va importar matinar per veure com la seva aposta deia la seva en un derbi en què, a ulls de la Xina, l’Espanyol ja agrada més que el Barça.