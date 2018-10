Xavi juga el seu partit número 1000 com a futbolista professional

Xavi Hernández és una llegenda viva del futbol. L'excapità blaugrana segueix en actiu als seus 38 anys portant la batuta de la construcció del joc de l'Al-Sadd de Doha, a Qatar. Aquesta tarda, en la disputa de les semifinals de la Lliga de Campions asiàtica del seu equip contra el Persepolis, Xavi ha estat titular i ha disputat el seu partit oficial número 1000 com a futbolista professional.

Unes dades que recull l'usuari @2010MisterChip a Twitter desglossen per equips (incloent-hi la selecció espanyola) la quantitat de partits que ha disputat el migcampista de Terrassa. En total Xavi ha jugat 767 partits com a jugador del Barça, on va estar 17 temporades, 133 amb la selecció espanyola i, amb el d'aquesta tarda, 100 amb l'Al-Saad.

Xavi titular en el Al-Sadd vs. Persepolis (semis ACL, 17:15). Es el partido oficial 1.000 de su carrera profesional: 767 con el Barcelona, 133 con España y 100 con Al-Sadd (74 Stars League + 5 Prince Cup + 6 Emir Cup + 1 QSL Cup + 2 Sheikh Jassim Cup + 12 Champions League Asia). pic.twitter.com/SIZmJH0XC5 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 2 d’octubre de 2018

És el tercer futbolista de l'estat espanyol que arriba a la xifra dels 1000 partits com a professional, només superat per Raúl González Blanco (retirat amb 1034) i Iker Casillas, ara al Porto portuguès i que n'acumula 1.014. L'exporter blaugrana i actual director tècnic de l'Olimpique de Marsella, Andoni Zubizarreta, es va retirar ben a prop dels 1000 partits: 959.