Zidane: "Expedient disciplinari? Isco vol jugar a futbol"

L'efecte Zinedine Zidane comença a notar-se al Reial Madrid. L'entrenador francès encara no ha estrenat la seva segona etapa a la banqueta, però ja ha sacsejat la situació de l'equip. Aposta per la normalitat, pel treball diari i per plantejar objectius a curt termini com a solució per a les desfetes esportives d'aquesta temporada. "Veig bé la plantilla, amb ganes. Som conscients dels partits que ens queden. Els jugadors estan contents. Els tres entrenaments que hem fet han estat molt bons a nivell d'intensitat i de ganes. Això és el més important. No penso en la temporada vinent. Els jugadors no han de pensar que he de decidir qui es queda aquest estiu", ha comentat.

Enfrontar-se aquest dissabte (16.15h, beIN LaLiga) contra el Celta és el primer examen del canvi. Els tres punts han de servir per sumar credibilitat en el projecte del francès. El seu discurs està molt estudiat. L'ha anat repetint durant la compareixença de premsa. "No parlaré de la temporada de Bale, em centro en els onze partits. Compto amb ell, com amb la resta del grup. Està preparat per al Celta. M'haureu d'ajudar, perquè repetiré molt el mateix discurs", ha comentat.

No hi ha hagut manera. Zidane no ha volgut parlar dels possibles canvis que farà el club durant el proper mercat de fitxatges. Ni preguntant per la possibilitat de fitxar Neymar i Mbappe, com va deixar entreveure el president Florentino Pérez dies enrere. "No parlaré d'un jugador que no és meu. La temporada no s'ha acabat i no parlaré d'aquestes coses. Tots sabem que els dos tenen una gran qualitat. El que m'interessa i el que tinc al cap és el partit de demà".

Isco torna a la rotació

El francès sí que ha volgut afrontar la patata calenta d'analitzar la situació d'Isco Alarcón. La seva postura ha estat rotunda: Isco torna a ser un més de la plantilla. "Comptaré amb tots els jugadors, també amb Isco. Forma part d'aquest grup. El veig en forma per jugar demà. A ell i a Marcelo", ha comentat. Ha matisat que és el moment de pensar i parlar de futbol, oblidant la multa interna del malagueny per una conducta indisciplinaria. "Nosaltres estem aquí per pensar en el futbol. És el que vull jo i és el que vol Isco. Res d'expedients, toca jugar a futbol".

Marcelo està en aquesta mateixa línia, recuperant els galons que va perdre durant els mesos de Santiago Solari al Bernabéu. "Feia temps que no l'havia vist entrenant. Ara el veig bé. Els últims dies no ha jugat molt, però crec que és un professional, que segurament ha entrenat bé. Hem de respectar les decisions de tots els entrenadors, perquè no és fàcil. Estic content de veure Marcelo així", ha apuntat. Zidane assegura que el seu primer onze inicial en la seva etapa 2.0 no serà important.

Vol restar-li importància a les decisions que pugui prendre, per mantenir aquesta bombolla de normalitat que el caracteritza. La realitat demostra que haurà de mullar-se. La més significativa és la del porter: Courtois, l'home del futur, o Keylor Navas, el seu porter durant l'època de les tres Lliges de Campions consecutives. Les baixes per lesió de Lucas Vázquez o Vinicius provocarà que la rotació sigui àmplia, i que no es pugui intuir el rumb que agafarà l'equip de cara a la temporada vinent. El Celta, que es juga la vida, posarà a prova ja el nivell de concentració dels futbolistes que estiguin sobre la gespa.