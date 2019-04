Zidane: "Ha sigut una temporada complicada i l'hem d'acabar bé"

Zinedine Zidane ha començat la seva segona etapa al capdavant del Reial Madrid amb l’objectiu de reanimar un club que ja ha donat la temporada per perduda. Acabar bé la temporada ha sigut la consigna més repetida en la roda de premsa prèvia al partit que el Madrid disputarà al Santiago Bernabéu aquest dissabte contra l’Eibar (16.15 h, BeIN LaLiga). "El missatge principal és que hem de jugar contra un equip que ve d’una temporada molt bona i que vindrà aquí per intentar puntuar", ha explicat Zidane. Un equip, el de Mendilibar, que encara no ha aconseguit guanyar mai al camp madrileny –un empat i quatre derrotes–, però que s’ha guanyat el respecte del tècnic francès: "El de demà és un escenari bonic per a ells i ens esperem un altre partit complicat".

De moment, i després de tres partits, el tècnic francès no ha aconseguit capgirar la dinàmica que s’ha anat arrossegant tota la temporada. Ni el públic respon ni els jugadors han donat símptomes de millorar el que estaven fent. "La gent vol veure el seu Madrid guanyar. I és normal. És un club que sempre ha guanyat i és el que hem de fer. No és resignació, és una temporada complicada i intentarem acabar-la bé", deia Zidane.

Des que va tornar-se a asseure a la banqueta blanca ha aconseguit dues victòries al Bernabéu i una derrota a domicili. La primera victòria va ser contra un Celta en zona de descens (2-0), i la segona un triomf agònic contra el cuer (3-2). "No vam fer un bon partit contra el Celta i l’Osca i vam guanyar. El que volem és millorar i acabar bé amb els jugadors que tinc disponibles", deia fent autocrítica. La derrota va arribar la jornada passada a Mestalla contra el València (2-0), posant de manifest que amb la presència de Zidane no n’hi ha prou i que aquest equip requereix una renovació important. "Dir que vam jugar horrible contra el València és mentida. Hem de millorar coses per guanyar demà, però sabent que no ho estem fent tot malament", manifestava. "Al final, la derrota sempre significa que el rival és millor, però vam fer coses bones i hem de pensar en això. Estem millor. La derrota de dimecres fa mal, però és així i no hi donem més voltes. Ja ha passat i volem fer un bon partit demà. Estic convençut que farem un partit bo".

La situació actual no és nova per al francès, que en la seva primera aventura com a tècnic al Bernabéu, el gener del 2016, ja va arribar a la banqueta del Madrid en una situació complicada, amb l'equip eliminat de Copa, però viu encara, a diferència d’ara, a Lliga i Champions. L’empresa no era fàcil, però sense experiència a primer nivell i amb la necessitat de tornar a portar títols al museu blanc després d'un any en blanc, el segon d'Ancelotti, Zidane va encadenar tres Lligues de Campions i una Lliga. "Jo ho he viscut com a jugador i no és gens fàcil quan et trobes una temporada així. Aquest any serà complicat guanyar alguna cosa. Cal acceptar-ho", es resignava. "Com a entrenador el que he de fer és dir als jugadors que la millor manera per sortir d’aquí és seguir treballant i estar content quan guanyes un partit, encara que no ens hi juguem res".

Si la situació no canvia, la deriva del Madrid pot ser perillosa, perquè dels vuit partits que queden a l’equip blanc la meitat són al Bernabéu, amb la pressió extra que suposa això en un moment delicat com el que estan vivint. "No estic preocupat. És el que hi ha. Ens queden vuit partits i hem d’acabar bé. Els jugadors pensen el mateix", ha explicat d’uns jugadors dels quals ha volgut destacar el seu orgull.

Elogis per a Hazard i per al futbol femení

Sobre el futur i els canvis que hi haurà la temporada vinent, Zidane no s’ha volgut pronunciar: "La necessitat d’aquest club és tornar a guanyar. Tornar a fer coses grans. I per això soc aquí. I ho intentarem fer bé. Però no ens podem oblidar del que han fet aquests jugadors", ha explicat el francès. "L’any que ve ja veurem el que fem", ha afegit, deixant a l’aire la continuïtat de Marcelo i de Keylor Navas. "L’única preocupació que tinc és fer jugar bé els jugadors, res més". Sí que ha tingut elogis per a Hazard, davant la pregunta sobre el possible interès del Madrid per al jugador del Chelsea: "D'això en parlarem a final de temporada. Es un jugador que sempre he apreciat, que ha jugat a França i que conec personalment. És un jugador fantàstic", ha dit.

Finalment, també ha tingut paraules per al futbol femení: "Últimament l’evolució ha sigut gran. És bo veure que està creixent. Respecte al Madrid, no soc jo qui ho ha de decidir. Segurament hi haurà decisions en aquest sentit".