Zidane: "La Lliga? Complicada, però no impossible"

L'entrenador del Reial Madrid, Zinedine Zidane, ha confessat en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Santiago Bernabéu que encara està "més enfadat" per haver perdut el dimarts contra l'Espanyol (1-0) després de veure que ahir el Barça va 'punxar' contra el Las Palmas. Tot i estar a 15 punts dels blaugranes, el tècnic blanc ha insistit en què encara queda molta lliga i no es veu descartat encara en la lluita pel títol.

"La Lliga està complicada, però no impossible, cal veure que passa entre el primer i el segon. Ningú s'esperava que ara hi hagués cinc punts entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, que en poden ser dos el diumenge. Jo soc optimista sempre, fins al final, i encara hi ha Lliga" ha dit Zidane. La realitat, però, és que el discurs del francès queda una mica allunyat del que han dit en més d'una ocasió els seus jugadors considerant-se pràcticament descartats pel títol de Lliga.