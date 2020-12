Zidane camina pel caire de l'abisme en un Madrid en crisi

Rotacions que no funcionen, intranscendència en els canvis, falta de gol, solidesa defensiva inexistent i zero capacitat de reacció. La flor que sovint acompanyava Zinedine Zidane, guanyador de dues Lligues i tres Champions amb el Reial Madrid, sembla que comença a podrir-se. El conjunt blanc avança sense idees i ha perdut la capacitat intimidadora que tenia a Europa quan, no fa tant –ja sigui amb polèmiques discussions arbitrals o, tampoc cal amagar-ho, amb una aura guanyadora– era un dels equips més temuts al Vell Continent.

Però això ja és cosa del passat i l'etern somriure del francès és ara una ganyota en què les seves declaracions –"Mereixíem guanyar", va dir després de tornar a perdre contra el Xakhtar Donetsk– ja sonen ridícules. La realitat és que el Madrid ha perdut quatre dels últims set partits que ha jugat a la Champions, i en aquest inici de curs en total l'equip blanc ha perdut cinc dels 15 partits que ha disputat, amb derrotes sonades a casa contra el Cadis (0-1) i l'Alabès (1-2). Dels cinc primers classificats a la Lliga, el Reial Madrid és el que més gols ha encaixat (12).

La premsa madrilenya ja parla d'ultimàtum a Zidane, i posa damunt de la taula els noms de l'exllegenda blanca Raúl González Blanco, entrenador del Reial Madrid Castella, i de Mauricio Pochettino, actualment sense club des de que va ser acomiadat del Tottenham i que ha estat diverses vegades en l'òrbita blanca. Si el Madrid cau dimecres vinent contra el Borussia Mönchengladbach i queda eliminat de la Champions a la fase de grups, Florentino Pérez es podria cobrar el cap del tècnic francès. Endarrere quedarien les fotos i els gestos de complicitat entre tots dos. Els mals resultats dels blancs contra equips de pressupost i nivell molt inferiors estan a punt d'esquinçar la seva relació.

Les opcions del Madrid a la Champions

Encara és aviat, però, per donar el tècnic francès per enterrat. Tot i que les dues últimes derrotes contra l'Alabès i el Xakhtar han dibuixat un Reial Madrid fosc i inoperant, enrocat en la seva falta de gol –Hazard encadena lesió rere lesió– i en la poca solidesa defensiva –amb Sergio Ramos lesionat la defensa és un flam–, els blancs depenen de si mateixos per superar la fase de grups i, de fet, poden fer-ho com a primers.

El triomf de l'Inter de Milà (2-3) contra el Mönchengladbach va evitar als blancs haver de dependre d'altres resultats a l'última jornada. Si els alemanys haguessin guanyat l’Inter ahir, s’haurien assegurat la classificació per als vuitens i haurien deixat el Madrid amb l’aigua al coll, però van perdre contra els d’Antonio Conte i d’aquesta manera els blancs depenen d’ells mateixos: si guanyen el Mönchengladbach a Valdebebas dimecres vinent seran als vuitens com a primers de grup. La derrota els deixaria fora i amb l’empat dependrien del que fes el Xakhtar. Si els ucraïnesos empatessin amb l’Inter al Giuseppe Meazza en tindrien prou per passar si el Madrid només suma un punt. L’última jornada del grup B serà de les més volcàniques.

Des d'Itàlia es tem la possibilitat que si l'Inter va guanyant còmodament el Xakthar a l'última jornada, alemanys i madrilenys pactin un empat que classificaria el Mönchengladbach com a primer de grup i el Madrid com a segon.