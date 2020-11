Zidane qualifica la visita de l'Inter com "una final"

El Reial Madrid rep aquest dimecres (21 h, Movistar LaLiga) a la Ciutat Esportiva de Valdevebas l'Inter de Milà en la corresponent tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Els de Zinedine Zidane buscaran la seva primera victòria de la temporada a Europa després de perdre contra el Xakhtar Donetsk (2-3) i empatar in extremis amb el Borussia Mönchengladbach (2-2).

"Serà un partit molt complicat perquè ens enfrontem a un bon equip, físic i que juga molt bé. És una final i així encarem el partit”, ha dit el tècnic francès. Els italians, que sumen dos empats en les dues jornades prèvies de la fase de grups, arriben al duel després d'haver empatat amb el Parma (2-2) aquest cap de setmana. "Si no marques, no guanyes. Moltes vegades els nostres rivals no rematen a porteria, però quan tenen ocasions, tenen més determinació. Partits com aquest s’han de guanyar”, va dir en referència a la falta d'encert del seu equip.

De fet, la davantera de l'Inter està pendent de Romelu Lukaku. El davanter belga va ser baixa davant del Parma i serà dubte fins a l’últim moment per jugar contra el Reial Madrid. "Estem valorant la situació. Forçar pot empitjorar la lesió", ha dit Conte, sense voler donar pistes. En canvi, mentre que el conjunt italià està pendent de Lukaku, el Madrid ha recuperat Eden Hazard. El 7 blanc va reaparèixer en l'últim partit de Champions a Mönchengladbach i es va estrenar aquest cap de setmana amb un gran gol contra l'Osca. "Tots sabem el jugador que és, la qualitat que té i ho intentarem utilitzar", ha valorat Zidane.

Partit decisiu entre els dos, a priori, favorits del seu grup malgrat que l'Inter, amb dos punts, i el Madrid, amb un, són tercer i quart, respectivament. Si guanyen els italians, el Madrid es quedarà amb només un punt de nou possibles i es complicarà la vida per classificar-se per a vuitens. En canvi, una victòria dels de Zidane deixaria tocat l'Inter, però, amb el grup molt viu de cara a la segona volta de la fase de grups.