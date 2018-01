Zidane i el repte d'apagar incendis a Mestalla

Quarts a la Lliga Santander a 19 punts del líder, el Barça, eliminats de la Copa del Rei i unes sensacions preocupants. El dia a dia del Reial Madrid és cada vegada més asfixiant. El conjunt de Zinedine Zidane viu immers en una crisi permanent de resultats i de joc. Caure als quarts del torneig del KO estatal contra el Leganés ha incendiat encara més la situació.

La necessitat de reconduir el rumb abans de disputar els vuitens de Lliga de Campions contra el París Saint-Germain és alarmant. La visita a Mestalla d'aquesta jornada és una oportunitat exigent, amb molt a guanyar i molt a perdre. Sumar la victòria contra els de Marcelino García Toral (16.15 hores, beIN La Liga) seria un punt d'inflexió i els aproparia a la tercera plaça, ara a 5 punts. Si s'anotessin el partit aplaçat contra el Leganés avançarien els valencianistes i s'afiançarien en les posicions de Champions.

La desfeta, a banda d'enfonsar-lo una mica més, podria fer que el Madrid tanqués el cap de setmana en la cinquena posició si el Vila-real no falla a casa davant la Reial Societat (20.45 hores). "Hem de pensar només en el partit de València. És la prioritat i ens pot ajudar a pensar en fer coses bones aquesta temporada. Tenim il·lusió, no només jo. Els jugadors també són conscients i tenen la mateixa serenitat per seguir i aixecar això", ha comentat Zidane en roda de premsa.

El tècnic se centra en el duel estatal obligat per les circumstàncies. El gran objectiu blanc és la Lliga de Campions, ara sí de forma oficial. "No penso que guanyarem segur la Champions, però veig entrenar els meus jugadors amb la mateixa il·lusió de sempre. És complicat perdre i tornar als entrenaments amb molta força i il·lusió", ha apuntat. El rival del Barça a les semifinals de la Copa del Rei intentarà aprofitar els dubtes rivals per posar pressió a l'Atlètic de Madrid, segon a tres punts. "Que aquesta temporada no estiguin al seu màxim nivell, no vol dir que siguin més accessibles", ha dit García Toral.