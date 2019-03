Zidane ressuscita els jugadors apartats per Solari per sumar els tres punts en la reestrena (2-0)

Arribar (de nou) i moldre. Primer partit de Zinedine Zidane en la seva segona etapa com a entrenador del Reial Madrid, i primera victòria. Amb les idees clares: donant la titularitat a Keylor Navas, Marcelo, Isco i Gareth Bale. Jugadors totalment assenyalats i apartats per Solari, protagonistes amb Zidane com a tècnic: el costa-riqueny amb aturades de molt mèrit; el brasiler amb una assistència, i el malagueny i el gal·lès, amb un gol cadascun. Curiós, si més no.

Al partit li ha faltat control en el primer temps. De contraatac, doncs, és com han creat la majoria d'ocasions els dos equips. Una centrada enverinada de Marcelo i una gran rematada de cap de Maxi Gómez anticipaven la falta d'imposició del ritme del Madrid o el Celta. I tot això amb el primer canvi obligat del Celta als quatre minuts de partit. David Juncà s'ha fet una lesió muscular ell sol i ha sigut substituït per l'holandès Hoedt.

La més clara del primer temps ha arribat de les botes de Gareth Bale. Benzema ha provat una xilena, sense èxit, i el gal·lès ha engaltat la pilota de voleia, que s'ha estavellat al travesser. Seva també ha sigut una de les accions més polèmiques del partit. Quan l'extrem feia una internada dins l'àrea ha etzibat un cop de colze a la cara de Kevin, però només ha sigut sancionat amb targeta groga.

Els blancs han premut l'accelerador a la represa, han sigut amos i senyors del partit i han tingut recompensa. El VAR els ha allargat l'agonia de poder celebrar el primer gol. Un xut de Modric ha arribat al fons de la xarxa però Varane estava col·locat per davant del porter. Undiano Mallenco, després de consultar la repetició a la pantalla del Bernabéu, ha assenyalat fora de joc posicional del francès.

Sis minuts després ha arribat el primer gol de la segona era de Zidane. Gran jugada individual de Marco Asensio, passada cap a l'esquerra per a Benzema i el francès ha servit en safata la rematada a Isco des de l'interior de l'àrea. El malagueny no marcava en Lliga des de la jornada quatre, i en la competició domèstica al Santiago Bernabéu des del 12 de maig de l'any passat. Ha plogut molt des d'aleshores. Amb un Celta de Vigo totalment abatut, els blancs han fet més sang i Bale ha anotat el 2-0 definitiu. Assistència de Marcelo i xut creuat de l'extrem gal·lès des de l'interior de l'àrea.

290 dies després, Zidane s'ha assegut de nou a la banqueta i ha fet tornar el somriure als jugadors i els aficionats blancs. El Celta suma la tercera derrota consecutiva i es complica, cada cop més, la permanència a la Lliga.