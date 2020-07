Zidane ja té la seva segona Lliga amb el Madrid

El Reial Madrid ja estava de festa quan el partit contra el Vila-real encara no s’havia acabat (2-1). Els blancs van aconseguir la victòria en un partit plàcid en què Zinedine Zidane va guanyar el seu desè títol a la banqueta madridista. Dos gols de Benzema, que encara podria superar Messi com a màxim golejador a la Lliga, van donar la victòria als blancs en un altre partit amb polèmica, perquè el segon gol va ser un penal sobre Ramos que Hernández Hernández va xiular sense anar a revisar-ho al VAR. Ramos, de fet, el va xutar convertint-lo en una assistència a Benzema, com si fos un amistós. I ho van fer malament, perquè el francès va entrar a l’àrea abans d’hora i es va haver de repetir. A la segona ocasió, va xutar i marcar Benzema.

Els blancs tornaran a alçar el títol com a campions de Lliga tres temporades després. En la segona temporada del tècnic francès a la banqueta (2016/2017), el Madrid va aconseguir el títol estatal i des de llavors no l’havien pogut revalidar. Això sí, on clarament ha triomfat l’equip madridista és en el campionat continental. Tres Champions League consecutives sense cap oposició han portat els de Zidane a fer història. A més, dos Mundials de Clubs, dues Supercopes d’Europa i una Supercopa d’Espanya, fan arribar el francès a la desena els títols al capdavant de l’equip.

Aquesta ha estat una Lliga marcada per les polèmiques amb el VAR i les decisions arbitrals. I una temporada condicionada per l’aturada per la pandèmia del coronavirus. Les suposades ajudes arbitrals han aixecat molta polseguera, sobretot des de la tornada a la competició, a partir de la gran quantitat de penals xiulats a favor dels blancs (cinc a favor, cap en contra). Els de Zidane, abans del confinament amb una tendència complicada tot i imposar-se al clàssic contra el Barça -dels quatre últims partits n’havien perdut tres-, anaven dos punts per sota dels homes de Setién en la classificació. Amb la tornada a la competició, la situació va fer un gir. Ple de victòries dels madridistes en les deu jornades disputades. Però, més enllà dels possibles regals arbitrals, el Madrid s’ha mostrat sòlid, amb fons d’armari. Els de Zidane han vist com fins 21 jugadors diferents de la plantilla han aconseguit foradar la xarxa dels seus rivals. El màxim golejador de l’equip és Benzema, amb vint-i-una dianes. Però, des de la represa de la competició, sorprenen les xifres golejadores de Sergio Ramos. Fins a 6 gols ha marcat el defensa des que va tornar a disputar-se la competició, perquè ha sigut l’encarregat de llançar les penes màximes a favor de l’equip blanc. Un Ramos que va liderar la festa d’un Madrid més sòlid que el Barça. I més afortunat.