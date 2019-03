Rosell denuncia diferència de tracte respecte a Pujol o Villar en l'últim dia de judici

Aquest dimarts ha quedat vist per a sentència el judici contra Sandro Rosell, Joan Besolí i els altres quatre acusats en el cas Rimet. En l'última sessió, els advocats de Rosell i Besolí han denunciat una diferència de tracte respecte d'altres casos de suposats delictes econòmics, han insistit en la seva innocència i n'han demanat l'absolució. Ara tocarà esperar que el tribunal presidit per Concepción Espejel dicti sentència, d'aquí algunes setmanes.

Si dilluns va parlar Pau Molins, un dels advocats de Rosell, aquest dimarts ha sigut el torn d'Andrés Maluenda, advocat de Rosell i del seu soci, Joan Besolí, considerats per l'acusació pública els caps d'una suposada "organització criminal" que hauria cobrat comissions de manera irregular per la venda dels drets audiovisuals de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) i després hauria teixit una trama per blanquejar els diners.

Maluenda, en la seva intervenció, ha denunciat la diferència de tracte que han rebut els seus clients respecte a imputats en casos econòmics com Jordi Pujol Ferrusola, Ignacio González o Ángel María Villar. Perquè, mentre ells van estar en llibertat sota fiança durant tot el procés, Rosell i Besolí han passat 21 mesos en presó preventiva. Una privació de llibertat que es va acabar precisament quan va començar el judici, fa un mes.

D'altra banda, el lletrat ha dit que era "lícit" pensar que hi podia haver un cas de cobrament de comissions, però ha recordat que al Brasil, que és on suposadament s'hauria comès, "no és delicte". A més, ha defensat que els testimonis que han intervingut en el procés han avalat la tesi de Rosell, que sempre ha sostingut que tots els diners que va cobrar corresponien a honoraris per la seva feina d'enllaç i organització de partits de la CBF.

És per aquestes raons que Maluenda, igual que dilluns ho va fer Molins, ha demanat l'absolució de Sandro Rosell, Joan Besolí i els altres quatre acusats que també són jutjats a l'Audiència Nacional –una d'elles, Marta Pineda, és la dona de Rosell– i que segons la Fiscalia haurien actuat de "testaferros".

El fiscal sosté la tesi de culpabilitat

L'informe final dels lletrats arriba després de l'informe del fiscal. José Javier Polo, que fa algunes setmanes va rebaixar la petició de presó d'onze anys a sis, en el cas de Rosell, i de deu a cinc, en el cas de Besolí, va insistir en la culpabilitat dels acusats.

Polo va ser molt contundent en la seva declaració, en què va qualificar de "paranoia" la tesi de Rosell, que ha insistit reiteradament que està sent perseguit perquè va presidir el Barça. "No s'ha perseguit cap acusat per les seves circumstàncies personals; això només serveix per alimentar una paranoia. No hi ha hagut persecució contra Rosell de cap mena i menys pel fet que hagi sigut president d'un club de futbol", va dir el fiscal.

Tot i rebaixar la petició de presó, al·legant que no es tractava d'un delicte reiterat, segons el seu parer sí que havia quedat provada la culpabilitat dels sis acusats per un cas de suposat blanqueig de gairebé 20 milions d'euros, 6,5 dels quals haurien anat a parar a la butxaca de Rosell.