L'Associació de Futbolistes Espanyols nega haver sol·licitat l'exclusió del Reus de la Lliga 1/2/3

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) assenyala que "en cap moment" ha sol·licitat l'exclusió del Club de Futbol Reus Deportiu de cara a la segona volta de l'actual campionat de la Lliga 1/2/3.

En un comunicat oficial, l'AFE indica que està "a l'espera de la resolució del jutge de disciplina social de la Lliga en relació a l'expedient disciplinari obert contra el Reus". I afegeix que, "un cop adopti el jutge una resolució, amb independència de la decisió de la mateixa", prosseguirà la seva lluita "en la defensa dels drets laborals, socials i econòmics" dels futbolistes del conjunt català.

El sindicat de futbolistes, així mateix, recorda que "no té competències per adoptar la decisió d'excloure un club de la competició". "La nostra associació considera fonamental aconseguir els acords que siguin necessaris, amb la Reial Federació Espanyola de Futbol i la Lliga, perquè casos com el del Club de Futbol Reus Deportiu no tornin a repetir-se en el futur", conclou en el seu comunicat.