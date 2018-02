Arxiven una de les causes obertes contra Semedo

El jutjat d'Instrucció número 21 de València ha arxivat un dels procediments oberts contra el futbolista del Vila-real Rubén Semedo per delicte lleu d'amenaces i maltractament a petició dels dos denunciants, una causa anterior a la que el manté a la presó provisional des de la setmana passada.



Segons ha informat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, els denunciants han presentat dos escrits en què atorguen el perdó al futbolista i renuncien a exercir accions penals i civils en contra seu. Aquesta causa és la que es va obrir contra el futbolista portuguès pels incidents ocorreguts en una discoteca de la ciutat de València en el passat mes de novembre i que van derivar en la denúncia de dues persones contra Semedo.



El judici, assenyalat per al 31 de gener, es va suspendre perquè un dels damnificats, una treballadora de la discoteca que suposadament va tenir un incident amb el futbolista, viu en una altra localitat i no havia estat citada amb suficient antelació.



Segons informa el TSJCV, aquest mateix dia, l'advocat de l'altre denunciant, un altre treballador de l'establiment que va denunciar un altercat amb Semedo després de retreure el seu comportament amb la dona, va sol·licitar l'arxiu del procediment, atorgant el perdó al futbolista i renunciant a les accions penals i civils.