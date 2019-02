Assegudes a terra el primer minut de partit: el futbol femení s'uneix per rebutjar l'episodi sexista viscut a Terrassa

Els fets que van passar el cap de setmana passat a Terrassa, quan l'equip femení disputava el seu partit contra el Viladecavalls, encara cuegen. Segons va recollir l'àrbitra del partit a l'acta, els jugadors de l'equip de veterans van insultar les jugadores. Després que el Terrassa anunciés a principis de setmana que retirava de la competició l'equip de veterans pels fets ocorreguts, aquest cap de setmana les mostres de suport s'han deixat veure als camps d'arreu de Catalunya.

Així, tant dissabte com diumenge, en molts partits de futbol femení de les diferents categories, les jugadores han fet un minut de seguda per rebutjar l'actitud sexista viscuda a l'Olímpic de Terrassa fa tot just una setmana. un dels partits en què s'ha vist aquesta imatge ha sigut el derbi del Vallès entre el Sabadell i el Terrassa. Les jugadores, com han fet moltes altres, s'han assegut a terra durant el primer minut del partit a favor de la igualtat i el respecte.

Les reivindicacions van començar, de fet, el mateix dissabte, quan les jugadores del Terrassa i el Viladecavalls, acompanyades del cos tècnic i diversos familiars, van concentrar-se al mig del camp per evitar que es disputés el Terrassa-Júpiter que s'havia de jugar a continuació i que va acabar suspès. L'endemà, el diumenge 3 de febrer, les reivindicacions es van tornar a deixar veure amb una seguda reivindicativa abans del Terrassa-Lanzarote de categoria preferent.