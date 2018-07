El Barça començarà la lliga a casa contra l'Alabès

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) celebra aquest dimarts la seva assemblea, en la qual s'ha sortejat el calendari de Lliga de Primera i Segona Divisió.

El Barça començarà la Lliga al Camp Nou contra l'Alabès, mentre que l'Espanyol viatjarà a Vigo per enfrontar-se al Celta. El Girona, per la seva banda, jugarà a Montilivi contra el Valladolid. El Madrid debutarà contra el Getafe a casa i el València a Mestalla davant l'Atlètic de Madrid.

Pel que fa als clàssics, el primer tindrà lloc al Camp Nou el 28 d'octubre i la tornada, el 3 de març al Santiago Bernabéu. Pel que fa al derbi madrileny, el primer partit es disputarà el 30 de setembre al Bernabéu i el segon, el 10 de febrer, al Wanda Metropolitano.

Les dates dels derbis catalans

Pel que fa als derbis catalans, Barça i Girona es veuran les cares al Camp Nou en la jornada 5 (23 de setembre), l'Espanyol-Girona tindrà lloc a l'RCDE Stadium el 25 de novembre i l'Espanyol-Barça es jugarà el 9 de desembre. Pel que fa a la segona volta, el Girona-Barça es disputarà el 27 de gener, el Barça-Espanyol es jugarà el 31 de març i el Girona-Espanyol el 7 d'abril.

Pel que fa a l'última jornada, el Barça tancarà la Lliga a domicili contra l'Eibar, mentre que l'Espanyol jugarà a casa contra la Reial Societat i el Girona, al camp de l'Alabès. El Madrid tancarà la Lliga a casa contra el Betis i l'Atlètic de Madrid, a l'estadi del Llevant.

La novetat d'aquest any és que es tracta del primer calendari asimètric, a imitació de la Premier League. Així, doncs, l'ordre dels enfrontaments de la primera volta no és el mateix que el de la segona, a diferència del que havia passat fins ara. L'inici de la competició, tal com es va anunciar a mitjans de maig, serà el cap de setmana del 18 i 19 d'agost.

El calendari de la lliga femenina

Pel que fa a la Lliga Iberdrola, començarà el cap de setmana del 8 i 9 de setembre. El Barça femení debutarà al camp de l'Athletic Club en el que serà el plat fort de la primera jornada, mentre que l'Espanyol rebrà a casa el Betis. El Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid en la jornada 9, mentre que les blaugranes tancaran la Lliga al camp del Granadilla i l'Espanyol, a casa contra l'Sporting de Huelva.

Rubiales, després de sortejar-se el calendari, ha pres la paraula per anunciar que l'any vinent el sorteig es deslligarà de l'assemblea per facilitar l'organització tant de clubs com d'aficionats. Així, segons ha indicat el president de la RFEF, el sorteig de l'any vinent tindrà lloc entre l'1 i el 5 de juliol del 2018, avançant-ne la data uns 20 dies respecte al sorteig d'aquest any.

A l'assemblea, la primera amb Rubiales com a president (l'anterior assemblea va ser la que va servir per escollir-lo com a màxim dirigent de la RFEF), s'ha d'aprovat el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost del 2017 (amb Larrea de màxim responsable de la federació en funcions després de la destitució de Villar) i s'ha donat el vistiplau al pressupost del 2018.

La final de la Copa del Rei

Un dels punts polèmics és la final de la Copa del Rei. La Lliga, segons el calendari previst, s'acaba el 26 de maig i cal trobar un dia per disputar la final del torneig del KO. Així, Rubiales vol que la final de la Copa del Rei sigui el cap de setmana del 26 de maig (de fet, la RFEF ha aprovat aquest dimarts que la final es disputi el 25 de maig), mentre que Tebas, president de la Lliga, aspira que el partit es disputi per Setmana Santa. Així, la data queda subjecta a l'arbitratge del Consell Superior d'Esports, que haurà d'ajudar a decidir.

A la reunió hi eren presents el president de la FIFA, Gianni Infantino, i el president de la UEFA, Aleksander Ceferin.