L'Atlètic reacciona contra el Betis i mantindrà el lideratge de la Lliga Iberdrola

Durant set minuts, el Barça ho ha vist possible. L'Atlètic de Madrid havia encaixat un gol contra el Betis a la Ciutat Esportiva Wanda, obra de Virgy, i perdia el partit. Era la carambola que necessitava l'equip blaugrana per retallar punts i somiar amb liderar la Lliga Iberdrola. Però ha sigut un miratge. El partit acabava de començar i el conjunt matalasser ha pogut capgirar el marcador pocs minuts més tard. Primer ha sigut Ángela Sosa qui, recollint una passada vertical de Silvia Meseguer, ha batut Erina Yamane per empatar, i després ha sigut Esther González la que, arran d'un error defensiu de Merel van Dongen, ha posat per davant l'equip madrileny.

En poc més de deu minuts, l'Atlètic havia escampat tots els fantasmes i ja dominava en el marcador. Atacant a ritme trepidant, l'equip de José Luis Sánchez Vera no ha deixat que la calculadora fes feina a Barcelona. Per acabar de tranquil·litzar l'ambient en territori madrileny, Jenni Hermoso ha obert escletxa fent el 3-1 abans del descans.

A la segona meitat, les revolucions matalasseres han sigut menors. No podia ser d'una altra manera, després d'un desgast majúscul durant 45 minuts. Guardant la possessió i defensant-se amb coratge de les escomeses de Priscila Borja i Rosita Márquez, l'Atlètic ha deixat morir el partit conscient que superar aquesta prova era fer un pas endavant important en el seu objectiu de revalidar el títol. Els intents del Betis no han vist porteria i no han mogut més el marcador, que ha acabat deixant els tres punts a Madrid.

Sense poder fallar a Logronyo

Sabent que no pot fer sinó tornar a posar-se a tres punts i mantenir viva la persecució, el Barça ha viatjat a Logronyo per enfrontar-se a un conjunt local que lluita per salvar-se del descens (17 h, Movistar Vamos). Les de la Rioja només tenen dos punts de marge sobre la zona vermella i és una jornada clau per als rivals directes, amb enfrontaments entre Sevilla i Madrid CFF, i Màlaga i Fundación Albacete. Les culers arriben al partit eufòriques després d'haver-se classificat per a les semifinals de la Champions.