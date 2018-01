L'Atlètic femení derrota el Saragossa i obliga el Barça a no fallar

Ha trigat 62 minuts a obrir la llauna contra el cuer, però finalment l'Atlètic de Madrid ha fet els deures i s'ha desfet del Saragossa per 3-0, amb dos gols de Sonia Bermúdez i un de Ludmila da Silva, quan les aragoneses, amb una jugadora menys des del final del primer temps, ja patien per seguir defensant-se. La victòria deixa les matalasseres provisionalment com a líders de la Lliga Iberdrola amb 40 punts.

Amb la pressió d'aquest resultat, el Barça intentarà mantenir-se en la primera posició aquest diumenge contra el Llevant al Miniestadi (13.00 h, GolT).

A la mateixa hora, l'Espanyol jugarà a terres canàries contra el Granadilla Egatesa Tenerife.