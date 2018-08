Un Betis-Milan com a gran atractiu del sorteig de l'Europa League

Aquest divendres, l'endemà del sorteig de la Champions, la UEFA ha decidit la sort dels 48 classificats per a la fase de grups de l'Europa League, on hi havia tres equips espanyols classificats.

El Sevilla de Pablo Machín, que va certificar el seu accés a competició continental després de resoldre ahir l'última ronda prèvia, ha quedat enquadrat al Grup J, en què s'enfrontarà al Krasnodar rus, l'Standard de Lieja i l'Akhisar turc. El conjunt andalús ha aprofitat la condició de cap de sèrie i ha quedat enquadrat en un grup exòtic però assequible.

El Vila-real jugarà al Grup G contra el Rapid de Viena, l'Spartak de Moscou i el Rangers escocès, que ara entrena Steven Gerrard. El pas de l'ex del Liverpool per l'Estadi de la Ceràmica serà un dels grans atractius d'aquesta ronda de la competició.

D'altra banda, el Betis, que torna a competició europea després d'anys d'absència, se les veurà al Grup F amb l'Olympiacos grec, el Milan i el Dudelange de Luxemburg. Veure Gennaro Gattuso a la banqueta italiana també serà un dels reclams de la primera part de la competició.