El penal aturat que ha permès a Cech fer història a la Premier

El porter de l'Arsenal, Petr Cech, s'ha convertit en el primer porter de la lliga anglesa que aconsegueix acumular un total de 200 partits deixant la porteria a zero. En l'enfrontament d'aquest diumenge contra el Watford (sense Deulofeu, lesionat) el porter txec no només ha aconseguit no encaixar cap gol, sinó que, a més, ha aturat un penal al davanter Troy Deeney en la victòria per 3 a 0 dels 'gunners'. Un victòria, d'altra banda, que dona un petit respir a l'Arsenal que porta una temporada decebedora.

De fet, el d'aquest diumenge, és el primer penal que atura com a porter de l'Arsenal. Dels 200 partits imbatut que ha aconseguit Cech, 38 són com a porter 'gunner' i 162 en la seva etapa al Chelsea. El txec ha disputat un total de 431 partits a la lliga anglesa. Al 'top deu' de porters amb més partits sense rebre gols de la Premier hi ha un exblaugrana, Pepe Reina, que ocupa la sisena posició amb 134 partits. Reina va jugar al Liverpool entre el 2005 i el 2013.