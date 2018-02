La bonica virtut de no conèixer impossibles

Immers en un somni del que ningú vol despertar, el Girona afronta l’històric derbi contra el Barça amb la major de les il·lusions. La fam mostrada en els últims mesos sembla no tenir aturador. Ni la visita al Camp Nou l’empetiteix malgrat que Pablo Machín deixés clar l’immens respecte cap a un Barça gegantí. Les consideracions, però, no s’han de confondre amb pors inexistents. Vuitens a quatre punts d’Europa, hi tenen molt més a guanyar que no pas a perdre. “Hem de ser humils, intentar minimitzar els errors i potenciar les nostres virtuts. Si ho podem fer, plantarem cara. L’ordre i l’equilibri seran claus: hem d’estar capacitats per trobar les nostres opcions”, exposa el tècnic sorià, que agraeix les paraules rebudes per part de Valverde: “El recent gest de complicitat serveix per confirmar que ja som al mapa. Això, però, no ens farà sumar cap punt”.

Perfectament adaptats a la categoria malgrat la seva condició de nouvinguts, s’han mostrat solvents en la majoria dels escenaris plantejats. En els cinc partits de la segona volta només han encaixat dos gols, com el Barça, un registre que només millora l’Atlètic, que n’ha rebut un. S’agraden i no defugen la responsabilitat. Transmeten felicitat. Saben que donar la sorpresa depèn exclusivament d’ells. “El Barça perd molt pocs partits al llarg del curs, tot i que també podem puntuar: últimament hi ha dos equips que ho han pogut fer. És a les nostres mans fer un partit excel·lent”. Tenen en qui emmirallar-se, ja que l’exemple més proper també gaudeix de la condició d'equip que acaba d'ascendir: el Getafe, que va sumar un punt (0-0). L’Alabès, que aconseguia la victòria el curs passat (1-2), va estar a punt de fer-ho (2-1). I, més llunyà, apareix el record del Vila-real –el referent més llaminer, en tots els sentits–, que en el seu primer curs entre els millors, l’any 1998, va ser capaç de guanyar 1-3.

Amb tota la plantilla

L’enfrontament amb el Barça coincideix amb una sèrie de tres partits en només vuit dies, tal com va passar en la primera volta. “Gràcies a la feina de tots, la situació és bastant diferent. Intentarem posar el millor per guanyar el partit, sense anar més enllà. Els futbolistes mereixen veure’s les cares amb un dels millors equips del món de tu a tu, amb les nostres armes. Estic convençut que l’equip marxarà amb el cap ben alt: hi posarem el màxim de cadascun, sense amagar-nos”. Malgrat que s’intueixen certs canvis, Machín mantindrà la incògnita fins minuts abans de començar, ja que es desplaça tota la plantilla. “És un reconeixement al treball realitzat; la meva intenció és que tots visquin l’experiència fins als instants previs”, afirma, després de deixar entreveure que no es repetirà el marcatge individual a Messi.

Homes com Muniesa, Maffeo, David Timor i el recuperat Pere Pons podrien ser algunes de les novetats d’un onze que, jugui qui jugui, mantindrà les senyes d’identitat. La possible inclusió d’un trivot al mig del camp, però, sacsejaria la presència dels principals actius en atac: Borja García, Portu i Stuani. Per a l’afició també serà una diada històrica. “La majoria eren del Barça, i em consta que es faran notar, viatjant al nostre costat. Esperem donar-los una alegria i que se'n sentin orgullosos”. Somrients, estaran repartits pel Camp Nou, desitjant poder viure una nova fita. Se senten forts. Presumeixen. El Girona els ha ensenyat que tot és possible.