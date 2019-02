La botifarra de Bale no serà sancionada

Gareth Bale continua a l'ull de l'huracà. Després de no voler celebrar amb els seus companys la transformació d'un penal durant l'últim partit contra el Llevant, al gal·lès li arriba una bona notícia. El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola ha arxivat la denúncia de la Lliga per la botifarra que va fer durant el derbi al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. S'esvaeixen, doncs, els dubtes al voltant de la seva presència al clàssic de Copa d'aquesta nit i el de Lliga de dissabte.

La Lliga havia traslladat al Comitè de Competició una denúncia per la celebració del gol: "En el minut 73 de partit, i després d'anotar el jugador del Reial Madrid CF Gareth Bale, dorsal 11, el tercer gol del seu equip, en la celebració, mentre se senten a l'enregistrament audiovisual del partit algunes xiulades de part dels aficionats locals, mou el braç dret portant-lo fins a la proximitat del seu cap, en un previsible signe de provocació al públic, i posteriorment fa un posat de possible significat obscè i despectiu aixecant el braç doblegat i donant-se cops a la meitat amb l'altra mà". És a dir, fent una botifarra en tota regla al públic.

Després d'estudiar-ho, el Comitè de Competició finalment ha decidit no sancionar el gest de Bale, per la qual cosa el jugador esquerrà del Reial Madrid estarà a disposició de Solari en els dos clàssics. Una altra cosa serà que l'entrenador argentí del Madrid opti per ell, perquè en principi Lucas Vázquez surt amb avantatge vistes les últimes actuacions de l'un i l'altre.