"Jo no soc 'barra brava', jo no soc delinqüent": els aficionats del River canten contra els seus ultres i la Conmebol

Els aficionats del River Plate han expressat la seva fúria pel trasllat a Madrid de la final de la Copa Libertadores contra el Boca Juniors amb càntics contra la Conmebol i els ultres, autodenominats 'Borrachos del tablón'.

Abans del partit contra el Gimnasia y Esgrima La Plata de la catorzena jornada de la superlliga argentina, els aficionats del River han fet sentir la seva irritació per la decisió de la Confederació Sud-americana de Futbol (Conmebol) de traslladar a la capital espanyola la segona final del màxim torneig continental.

En la seva tornada a l'estadi Monumental després de la doble suspensió del cap de setmana passat, els simpatitzants locals han cantat contra la Conmebol i han posat totes les seves banderes al revés en senyal de protesta.

Així mateix han xiulat quan els seus aficionats ultres han entrat a l'estadi. I és que els responsabilitzen de les agressions a l'autobús del Boca Juniors que va derivar en la suspensió de la final aquella fatídica jornada de dissabte.

Silbidos para la barra de River en su ingreso a la popular y un grito de bronca de los hinchas: "Oh, que se vayan todos... que no quede ni uno solo". pic.twitter.com/CietWBLycf — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) 3 de desembre de 2018

"Que se'n vagin tots, que no en quedi ni un", han cantat des de tots els racons de l'estadi Monumental els aficionats, que també han xiulat cada vegada que els ultres començaven a cantar. "Jo no soc 'barra brava', jo no soc delinqüent, jo soc aficionat del River com tota la gent", ha sigut un altre dels càntics que s'han sentit.

Nadie los quiere ni los necesita. El hincha genuino no hace negocio con el amor al club. #LaFinalEsEnElMonumental pic.twitter.com/FUA1v0qXn4 — Patricio Connolly (@PatoConnolly) 3 de desembre de 2018

També s'han vist banderes amb missatges contraris a disputar la final de la Libertadores a Madrid. "Conmebol, la nostra passió és el vostre negoci. Foteu-vos-la pel cul", "Conmebol, l'estafa més gran de la història del futbol" i "Boca, es pot caure més baix?", eren algunes frases que es podien llegir a les pancartes.

En la trobada prèvia entre Independiente i Boca Juniors a l'estadi Libertadores d'Amèrica, el públic local també ha cantat contra la Conmebol.