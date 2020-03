Vuit positius entre els clubs de la Lliga

El Reial Madrid va ser el primer club de la Lliga afectat pel coronavirus. El positiu del pivot nord-americà Trey Thompkins va obligar els equips de bàsquet i futbol a entrar en quarantena, ja que els dos comparteixen instal·lacions a Valdebebas. A partir d'aquí, la resta d'equips han anat responent a la crisi del Covid-19 suspenent entrenaments i tancant l'activitat dels clubs.

Per ara la primera plantilla blanca no ha registrat cap positiu –o, almenys, no n'ha transcendit cap–. En canvi, sí que li ha passat al València. Ezequiel Garay tenia divendres el dubtós honor de ser el primer jugador de la Lliga a donar positiu per Covid-19. Aquell dia es va suspendre l'activitat al club txe i després van transcendir els casos confirmats de dos jugadors més, Gayá i Mangala, a més del delegat Paco Camarasa i de Julián Aliaga, membre de l' staff mèdic.

Divendres, dia en què s'anunciava que s'aplicaria l'estat d'alarma, la Federació va enviar una circular als clubs en què recomanava que aturessin les sessions per raons de seguretat. El Barça, l'Espanyol, el Llevant, el Sevilla, l'Osasuna, el Valladolid, el Granada i el Celta van anunciar que suspenien l'activitat i que anul·laven els entrenaments col·lectius. Això sí, donant deures als futbolistes, que hauran de fer treball individualitzat des de casa.

💪 Pla de treball

🍴 Pla nutricional



Així han de passar els dies a casa els jugadors culers 👇 #CulersACasa 🔵🔴🏠 https://t.co/3zGCUVCqvb — FC Barcelona (des de 🏠) (@FCBarcelona_cat) March 15, 2020

Ahir dissabte eren dos els clubs que suspenien l'activitat, tots dos per haver detectat casos positius. L'Alabès va informar de dos casos confirmats al cos tècnic i a la direcció esportiva i va anunciar que els entrenaments es reprendrien –a priori– un cop tots els membres de l'equip haguessin passat les proves. Mentrestant, el Leganés s'aturava pel positiu del seu director general, Martín Ortega.

Finalment, aquest diumenge, un cop han entrat en vigor les mesures de confinament de l'estat d'alarma, anunciaven que aturaven l'activitat l'Athletic, el Getafe, l'Atlètic de Madrid i el Vila-real.

Mentrestant, queden quatre clubs que no s'han pronunciat. La Reial Societat, el Betis i l'Eibar van tancar els entrenaments dels equips inferiors però no els del primer equip, que haurien de tornar dilluns a entrenar. I el Mallorca no ha informat de canvis. De totes maneres, els clubs s'han sumat a la campanya per sensibilitzar la població i que aquesta es quedi a casa, per la qual cosa no es preveu que reprenguin l'activitat fins que hagi passat l'alerta sanitària.